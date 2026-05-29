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Se tem ar condicionado, tenha atenção a isto. Pode pesar na fatura da eletricidade e prejudicar a saúde
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Tenha atenção a este pormenor do seu ar condicionado

O ar condicionado tornou-se um equipamento cada vez mais presente nas casas, útil tanto para refrescar os espaços nos dias quentes como para aquecer no inverno. No entanto, há um cuidado essencial que continua a ser frequentemente esquecido: a limpeza regular dos filtros.

De acordo com o site A24, os filtros tendem a acumular pó, pólen, ácaros e outras partículas. Quando não são limpos com regularidade, esta sujidade pode reduzir a eficiência do aparelho, aumentar o consumo de energia e até afetar a qualidade do ar interior e a saúde respiratória.

A manutenção dos filtros é simples e pode ser feita em casa. É necessário começar por desligar o equipamento da corrente, retirar os filtros com cuidado e proceder à sua limpeza, aspirando-os ou lavando-os com água morna e detergente suave, desde que sejam laváveis. Antes de voltar a colocá-los, é fundamental garantir que estão completamente secos.

Os especialistas recomendam ainda a limpeza periódica das grelhas de saída de ar e, sempre que possível, a higienização dos condutos, para evitar a acumulação de sujidade. Idealmente, este tipo de manutenção deve ser feito de um a três meses. Durante o inverno, o aparelho não deve ser coberto, de forma a evitar a formação de humidade e bolor.

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Para garantir um funcionamento mais eficiente e seguro, a manutenção profissional anual continua a ser a opção mais recomendada, permitindo detetar eventuais problemas e limpar zonas de difícil acesso.

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