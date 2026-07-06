Este erro com o ar condicionado pode estar a aumentar a sua fatura da luz

Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado

Não tem ar condicionado e sofre com o calor? Experimente fazer isto à ventoinha

Se tem ar condicionado, tenha atenção a isto. Pode pesar na fatura da eletricidade e prejudicar a saúde

Com o calor a aumentar cada vez mais, o ar condicionado tornou-se um dos equipamentos mais usados nas noites de verão. Mas a questão mantém-se: será mais económico deixá-lo ligado durante horas ou desligá-lo quando se vai dormir?

De acordo com o site Directo Paladar, o técnico de climatização Carlos Llull, que também partilha conteúdos nas redes sociais e no YouTube, explica que o consumo depende sobretudo do tipo de aparelho e das características da habitação, e não apenas do tempo de funcionamento.

Num dos seus vídeos, o especialista refere que “deixar o ar condicionado durante 8 horas à noite pode custar cerca de um euro em eletricidade”, embora sublinhe que este valor é apenas uma estimativa baseada em equipamentos modernos e eficientes. O consumo real pode variar consoante a potência do aparelho, a tarifa de energia e o isolamento da casa.

Um dos erros mais comuns, segundo o especialista, é pensar que o ar condicionado consome sempre a mesma energia enquanto está ligado. Na verdade, os equipamentos inverter ajustam automaticamente o seu funcionamento.

Quando a divisão atinge a temperatura definida, o compressor reduz a potência, mantendo o ambiente estável sem necessidade de trabalhar continuamente no máximo.

O técnico exemplifica com uma situação típica: se um quarto estiver a 29 ºC e o termóstato for definido para 24 ºC, o aparelho faz um esforço inicial para arrefecer o espaço. Depois disso, reduz a intensidade para manter a temperatura.

No entanto, se o equipamento for desligado, o calor acumulado nas paredes, no teto e no mobiliário faz com que a divisão volte a aquecer, obrigando o sistema a trabalhar mais intensamente quando é novamente ligado.

Para além do tipo de equipamento, o isolamento da habitação tem um papel decisivo no consumo energético. Carlos Llull destaca que, muitas vezes, o problema não está no ar condicionado, mas sim na forma como o calor entra na casa.

A manutenção do equipamento é outro fator importante. Limpar filtros, evitar fugas de ar frio e utilizar temperaturas moderadas ajuda a melhorar a eficiência do sistema.