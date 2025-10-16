Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado

Sem ar-condicionado? Este aparelho custa menos de 60€ e é uma excelente alternativa

O ar condicionado tornou-se um aliado indispensável em qualquer estação, seja para refrescar os dias quentes ou aquecer os ambientes durante o inverno. No entanto, especialistas alertam que muitos utilizadores esquecem-se de limpar regularmente os filtros, a peça mais importante para garantir o bom funcionamento do aparelho e a qualidade do ar interior.

De acordo o site A24, os filtros acumulam pó, pólen, ácaros e outras partículas que, se não forem limpos, podem comprometer a eficiência do sistema, aumentar o consumo energético e até causar problemas respiratórios.

Para limpar os filtros no inverno, basta seguir alguns passos simples: desligar e desconectar a unidade, retirar os filtros com cuidado, aspirar ou lavar com água morna e detergente suave (quando forem laváveis), deixar secar completamente e reinstalar no lugar correto. Depois, basta ligar o aparelho e verificar se o ar circula normalmente.

Para além da limpeza dos filtros, é importante manter as grelhas de saída limpas e, sempre que possível, higienizar os condutos, prevenindo a acumulação de partículas que prejudicam a qualidade do ar. Os especialistas recomendam realizar essa limpeza a cada um a três meses e nunca cobrir a unidade durante o inverno, para evitar a formação de humidade e mofo.

Um serviço de manutenção profissional anual também é aconselhado, para detetar falhas, limpar áreas de difícil acesso e garantir que o sistema funcione de forma eficiente e segura.