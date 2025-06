Este é o erro que quase todos cometem com o ar condicionado e que dispara a conta da luz

Vai viajar só com mala de cabine? A Normal tem os essenciais em versão mini

Com o calor do verão, o ar condicionado é essencial, mas usá-lo da forma errada pode sair caro. No entanto, é importante saber usá-lo corretamente, pois uma utilização eficiente pode fazer uma grande diferença na fatura da eletricidade

De acordo com o site El Mundo, especialistas da TS Clima, explicam que ligar e desligar o aparelho várias vezes ao dia gasta mais energia do que mantê-lo ligado continuamente enquanto estiver em casa.

Isto acontece porque, sempre que o equipamento é ligado, consome mais energia ao reiniciar. Por isso, o mais eficiente é deixá-lo ligado e permitir que ele ajuste a temperatura automaticamente.

Dicas para poupar com o ar condicionado (OCU):