Muitas pessoas desconhecem o significado destes botões no ar condicionado

Se tem dificuldades em decidir como usar os vários botões no comando do ar condicionado, este artigo é para si. Percebendo a função de cada um destes símbolos, vai conseguir resultados mais eficientes e confortáveis na utilização deste aparelho tão precioso agora que as temperaturas começam a aumentar.

Num artigo publicado pela DECO Proteste, é explicado que os ares condicionados têm quatro modos de operação principais, quando seleciona o botão Mode: Heat, Cool, Dry e Fan. Vamos agora entender o que cada um destes modos significa e quando deve usá-los:

Heat –normalmente representado pelo desenho de um sol, este modo tem a função de aquecer a divisão

Cool – normalmente representado pelo desenho de um floco de neve, este botão faz com que o aparelho arrefeça a divisão com ar frio

Dry – Função de desumidificação, para quando as divisões estão muito húmidas. “O ar condicionado ativa o ventilador em baixa velocidade, ao ajustar automaticamente a temperatura ambiente e o volume de fluxo de ar para as melhores condições de desumidificação, permitindo extrair a água presente no ar”, explica a DECO Proteste.

Fan – Representado por uma ventoinha, este modo serve para ventilar a divisão. “O equipamento faz o ar circular através do funcionamento de uma ventoinha, mas sem que a divisão seja refrescada ou aquecida”, esclarece a Defesa do Consumidor.

Na função de temperatura, é possível ajustar a temperatura que pretende, normalmente recorrendo a botões com sinais de + e -. Na fan speed (função de velocidade da ventoinha), é possível regular a velocidade da ventoinha para que funcione mais depressa ou mais devagar.

A função Sleep é ideal quando vai dormir, já que o aparelho suaviza a temperatura e a intensidade de saída de ar, levando a que o aparelho se deskigue gradualmente.

O Timer vai permitir programar que o aparelho se desligue a uma determinada hora ou se ligue num momento específico, por exemplo, uma hora antes de chegar a casa.

O modo Eco permite poupar energia e, tal como refere a DECO Proteste, há ainda aparelhos com modo de refrigeração rápida, modo automático ou controlo manual da percentagem de uso do ar condicionado.

Para conhecer ainda mais símbolos e ver as imagens, consulte o site da DECO.