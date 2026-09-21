Tem aranhas em casa? A presença delas não significa necessariamente falta de limpeza

«Parece que pintei a casa de banho». Continente tem dois produtos que deixam as juntas dos azulejos como novas

Nunca mais deite fora os sacos de papel. Esta transformação vai mudar o seu roupeiro

Segurança Social lança uma novidade que todos os portugueses devem conhecer e usar

Não deite fora a água de demolhar ervilhas: estudo mostra que pode ajudar as plantas a crescer

Se costuma encontrar aranhas em casa, sobretudo nos cantos das divisões, atrás dos móveis ou junto às janelas, não é necessariamente sinal de que está a falhar na limpeza.

Na verdade, as casas também são habitats para pequenos organismos e algumas espécies de aranhas estão perfeitamente adaptadas à vida no interior dos edifícios. A British Arachnological Society explica que as aranhas fazem parte da fauna que pode ser encontrada dentro das habitações.

Mas há uma razão ainda mais interessante para deixar de associar automaticamente aranhas a falta de higiene: a investigação científica não encontrou uma relação simples entre a limpeza de uma casa e a diversidade de artrópodes que nela vivem.

Uma casa limpa também pode ter aranhas

Um estudo publicado em 2017 na revista científica Scientific Reports The Habitats Humans Provide: Factors affecting the diversity and composition of arthropods in houses | Scientific Reports analisou 50 casas no sudeste dos Estados Unidos, procurando perceber que fatores influenciavam a diversidade e a composição dos artrópodes encontrados no interior das habitações.

Os investigadores recolheram mais de 10 mil espécimes, pertencentes a mais de 300 famílias de artrópodes, e analisaram também características das casas e comportamentos dos moradores.

Entre os fatores estudados estavam a arrumação, a acumulação de pó, a utilização de pesticidas, a existência de animais de estimação e o número de plantas dentro de casa.

O resultado é particularmente relevante para quem associa imediatamente aranhas a falta de limpeza: a arrumação da casa, a acumulação de pó e a utilização de pesticidas não tiveram uma influência significativa na diversidade e composição da comunidade de artrópodes encontrada nas habitações.

Então, porque aparecem?

Uma das explicações é bastante simples: as casas não estão completamente isoladas do ambiente exterior.

Portas, janelas e outras aberturas funcionam como pontos de entrada para muitos pequenos animais.

Por isso, uma aranha junto a uma janela pode simplesmente ter encontrado uma passagem para o interior e não necessariamente uma casa que precisa de uma limpeza mais profunda.

Algumas aranhas estão mesmo adaptadas às casas

Nem todas as aranhas que aparecem dentro de uma habitação estão apenas de passagem. Existem espécies que conseguem viver e reproduzir-se no interior dos edifícios.

E o que procuram dentro de casa?

Tal como acontece no exterior, as aranhas procuram alimento.

São predadoras e alimentam-se principalmente de outros pequenos artrópodes. A Universidade do Minnesota explica que as aranhas capturam uma grande variedade de insetos e que muitas espécies encontradas dentro das casas são inofensivas para os habitantes.

As espécies que constroem teias tendem a escolher locais onde têm maiores probabilidades de capturar presas. Outras percorrem o espaço à procura de alimento.

Isto significa que a presença de pequenos insetos pode contribuir para que existam aranhas, mas não significa que encontrar uma aranha seja sinónimo de ter uma infestação de insetos.

Como reduzir a presença de aranhas

Se, apesar de tudo, prefere não ter estes visitantes em casa, existem algumas medidas simples que podem ajudar. A Universidade do Minnesota recomenda medidas como remover regularmente teias, reduzir os locais onde as aranhas podem esconder-se e vedar possíveis pontos de entrada.

Também pode ser útil verificar portas, janelas e redes mosquiteiras, sobretudo se existirem frestas ou aberturas para o exterior.

Outra estratégia passa por reduzir a quantidade de insetos junto às entradas da casa, já que estes podem funcionar como fonte de alimento para as aranhas.

Não é, contudo, necessário recorrer imediatamente a inseticidas. A mesma fonte salienta que as aranhas são predadores e podem ajudar a controlar outros artrópodes dentro e à volta das habitações.