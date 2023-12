Saiba porque é essencial para a sua saúde abrir as janelas todos dias mesmo no inverno

Está frio e a primeira tentação da maioria das pessoas é fechar as janelas para a casa não arrefecer. No entanto, deixar entrar ar fresco em casa, mesmo durante o outono e o inverno, não só é recomendado por especialistas, como é essencial para manter a qualidade do ar.

São vários os motivos pelos quais abrir janelas é importante, por mais desconfortável que possa ser. O principal prende-se com a necessidade de ventilação de todos os espaços fechados, principalmente os que tendem a ser húmidos.

Em declarações ao site Ideal Home, James Longley, da empresa britânica da área da energia Utility Bidder, sublinha que “a falta de ar fresco em qualquer edifício pode levar ao aparecimento de bolores, humidade e crescimento de condensação e maior deterioração no futuro.”

O especialista em eletricidade David Miloshev disse também ao mesmo site que “fechar todas as janelas e portas retém a humidade resultante das atividades diárias, como cozinhar, tomar banho e até respirar”. E isto tem consequências. “A humidade excessiva pode levar à condensação em janelas, paredes e tetos, proporcionando um ambiente ideal para o crescimento de mofo, que, com o tempo, pode danificar superfícies e ter um impacto ainda mais negativo na qualidade do ar interior”, refere.

A existência de mofo e humidade pode provocar dores de cabeça, criar ou agravar problemas respiratórios e desencadear crises de asma e alergia, de acordo com vários estudos.

O Ideal Home escreve ainda que outra questão muitas vezes esquecida é a quantidade de agentes poluentes dentro das nossas casas. “Acredita-se que o ar interior é 10 vezes mais poluído do que o ar do exterior devido ao aumento da concentração de poluentes”, refere David Miloshev. “As atividades domésticas, como cozinhar e limpar, libertam poluentes no ar e a ventilação é uma das principais formas que ajudam a libertá-los”, continuou ele.

“Certifique-se de abrir as janelas em pequenos intervalos de tempo ao longo do dia, por exemplo de 5 a 10 minutos de cada vez e, se puder, abra-as em ambos os lados da casa para permitir ventilação cruzada”, recomenda James Longley.

Os especialistas recomendam também que se usem exaustores em divisões mais propensas à condensação como cozinhas e casas de banho, especialmente depois de cozinhar ou depois de tomar banho. Existem também plantas que ajudam a absorver a humidade.

Investir num desumidificador pode também ser útil. Neste artigo mostramos como pode fazer um desumidifcador caseiro.