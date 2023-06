O que aconteceu a Ariana Grande? Cantora aparece irreconhecível em vídeo do TikTok

Ariana Grande fez uma nova publicação no TikTok da sua marca de beleza R.E.M. Beauty e apesar de o vídeo mostrar a artista bem-disposta, os fãs não tardaram a mostrar preocupação, afirmando que a artista está “irreconhecível”.

No pequeno clip, a cantora de 29 anos surge com um top e o cabelo apanhado num rabo-de-cavalo, a brincar com o facto de, no passado, ter usado e abusado ‘thick cat eye’ – fazer o contorno dos olhos grosso e com uma pequena cauda na ponta.

Mas não foi a brincadeira que mais despertou a atenção dos fãs da artista de músicas como Bloodline, Thank U, Next e 7 rings. Com cabelo loiro, sobrancelhas claras, rosto pálido e magra, Ariana Grande preocupou os fãs que acham que a cantora está cada vez mais diferente.

Nos comentários pode ler-se coisas como “Alguém disse que ela parece gerada por IA [inteligência artificial]” ou “Sempre que vejo uma foto desta mulher, ela parece diferente”.

Em abril, Ariana Grande já tinha reagido a alguns comentários do género, tendo feito um vídeo em que vai contra quem está sempre a criticar o seu peso e as mudanças faciais. Na altura, explicou o porquê das mudanças físicas e salientou que se sente mais saudável do que no passado.

A cantora acrescentou ainda que há várias versões diferentes de beleza e saúde e que as pessoas têm de se lembrar que não a conhecem pessoalmente nem os detalhes da sua vida.