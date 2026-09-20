Este tablet está a menos de 80 euros e tem assistente de inteligência artificial incluído

Este artigo pode conter links afiliados*

20 euros para mudar o seu cabelo para sempre: o chuveiro com filtro que promete fios mais fortes

Até Hailey Bieber usa: as mini escovas de dentes que resolvem qualquer refeição fora de casa

"Adoro os bolsos para o telemóvel": pack de 2 aventais por menos de 12€ é um dos mais práticos da Amazon

Encontrar um tablet completo por menos de 80 euros já não é fácil, mas este modelo consegue reunir várias funcionalidades que normalmente só se encontram em equipamentos mais caros. Disponível na Amazon por 77,24€, o tablet UBDXBD de 10 polegadas vem com o assistente de inteligência artificial da Google já integrado, pronto a ajudar em tarefas do dia a dia como traduções, organização de tarefas ou pesquisa de informação.

Adquira aqui o tablet por 77,24€ na Amazon

Memória suficiente para não ficar sem espaço

Um dos pontos fortes deste modelo é a quantidade de memória disponível. Com 18 GB de memória para correr aplicações e 128 GB de armazenamento interno, expansível até 1 TB através de cartão de memória, há espaço de sobra para guardar fotografias, vídeos, documentos e aplicações sem preocupações. Uma utilizadora destaca que o aparelho tem bastante espaço para instalar vários jogos, e que a experiência tem sido positiva para os filhos, que ficaram satisfeitos com o resultado.

Ecrã nítido e boa autonomia

O ecrã de 10 polegadas, com tecnologia IPS, garante imagens nítidas e cores vivas, adequado tanto para ver filmes e séries como para ler ou assistir a aulas online. A bateria de 6000 mAh proporciona várias horas de utilização, e outra compradora confirma que a autonomia aguenta bem para quem usa o tablet principalmente para ver vídeos. O aparelho conta ainda com ligação Wi-Fi, Bluetooth, GPS, desbloqueio facial e uma entrada para fones com fios, o que garante versatilidade em diferentes contextos de uso.

Um preço que conquista quem já comprou

Com uma média de 4,1 estrelas, os comentários dos compradores destacam sobretudo a relação entre o preço e o que o tablet oferece. Uma utilizadora resume bem essa experiência: o ecrã é agradável para ver vídeos e assistir a aulas, o armazenamento de 128GB chega para o dia a dia e ainda pode ser expandido com cartão de memória, a bateria aguenta bem ao longo do dia e o desbloqueio facial funciona sem problemas. Confessa que não esperava tanta qualidade pelo preço, e por isso recomenda a compra.

Este tipo de comentário resume bem o que este tablet promete entregar: um equipamento completo, com boa autonomia, espaço de sobra e um assistente de inteligência artificial incluído, tudo por menos de 80 euros.

Adquira aqui o tablet por 77,24€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.