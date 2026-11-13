Húngara que se mudou para Portugal mostra uma pérola do nosso país que muitos portugueses desconhecem

Portugal está cheio de lugares que surpreendem até quem cá nasceu. Longe dos destinos turísticos mais conhecidos, há aldeias, pequenos negócios e histórias que continuam a fazer parte da identidade do país, mas que nem sempre chegam ao conhecimento de todos. Foi precisamente uma dessas descobertas que Panni Anikó Cser, uma húngara que se mudou para Portugal, decidiu partilhar com os seus seguidores.

Conhecida no Instagram como @annainlisbon (vale a pena seguir!), a antiga jornalista de televisão tem-se dedicado a descobrir histórias portuguesas, mostrando lugares e pessoas que merecem ser conhecidos. Desta vez, levou os seus seguidores até Loriga, na Serra da Estrela, para conhecer os Armazéns Cabral e o homem que está por detrás deste negócio com quase meio século de história.

Uma loja com quase 48 anos na Serra da Estrela

Na Rua do Reboleiro, em Loriga, encontra-se uma loja que parece guardar um pouco de outra época. Chama-se Armazéns Cabral e tem como proprietário António Gouveia Cabral, um comerciante que continua a dedicar grande parte dos seus dias ao negócio.

«Venho para aqui às seis da manhã e vou daqui às oito da noite», conta no vídeo partilhado por Anna. A rotina impressiona pela dedicação. São muitas horas passadas naquele espaço, onde Senhor Cabral recebe os clientes e mantém vivo um negócio que, segundo explica, já conta com quase 48 anos.

Antes de abrir a loja, trabalhou cerca de 12 anos na área das malhas. Hoje, continua atrás do balcão, numa atividade que parece ocupar um lugar central na sua vida quotidiana.

Na publicação, Panni destaca também a variedade de produtos que se encontram nos Armazéns Cabral. A sua descrição é entusiasta: quem entrar na loja encontrará uma enorme diversidade de artigos, numa experiência que considera uma verdadeira viagem ao passado.

A história de um homem que ultrapassou um grave problema de saúde

Durante a conversa, António Gouveia Cabral partilha também um episódio marcante da sua vida. Em 2010, enfrentou um problema de saúde que obrigou a um transporte de emergência de helicóptero para Coimbra. Na transcrição do vídeo, refere que conseguiu recuperar totalmente.

Apesar do episódio, continua a trabalhar diariamente na loja.

Há ainda um pormenor curioso que partilha com quem o entrevista: a tensão arterial comporta-se de maneira diferente quando está em casa e quando está no trabalho. Segundo conta, a sua médica explicou-lhe que isso poderia estar relacionado com o facto de se sentir bem naquele ambiente.

É uma passagem que ajuda a perceber a importância que aquele espaço tem na sua rotina, sem que seja necessário dizer muito mais.

Loriga, uma aldeia da Serra da Estrela que merece ser descoberta

A visita de Panni aos Armazéns Cabral serve também para dar a conhecer Loriga, uma localidade da Serra da Estrela que tem enfrentado o despovoamento. Na descrição da publicação, a criadora de conteúdos refere que a aldeia chegou a ter perto de três mil habitantes, mas conta atualmente com apenas 848.

O próprio Senhor Cabral fala das dificuldades que afetam a região, nomeadamente a falta de indústria e a diminuição da população. «A província está sem indústria, está sem pessoas», afirma no vídeo.

É neste cenário que a permanência de negócios como os Armazéns Cabral ganha particular relevância. São estabelecimentos que continuam a fazer parte da vida das localidades e que representam uma dimensão do comércio tradicional português que nem sempre é conhecida por quem visita o país.