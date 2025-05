Coleira nos cães é coisa do passado: este arnês com pega á frente é muito mais confortável

Este artigo pode conter links afiliados*

Trocar a coleira tradicional por um arnês pode fazer uma grande diferença na forma como o cão se comporta durante os passeios. Além de evitar pressão no pescoço, ajuda a distribuir a força de forma mais equilibrada e segura — especialmente útil em cães de porte médio a grande ou com tendência para puxar.



O arnês da marca Rabbitgoo destaca-se pelo conforto, ajuste fácil e elevada popularidade. Está disponível em vários tamanhos e cores, adapta-se ao crescimento do cão e é fácil de colocar graças às fivelas de libertação rápida. A estrutura acolchoada, aliada ao material respirável, garante conforto até em dias mais quentes ou durante caminhadas longas. Já as tiras refletoras aumentam a segurança durante passeios noturnos ou com pouca luz.

Com uma média de 4,5 estrelas baseada em mais de 180 mil avaliações, este arnês tem sido amplamente elogiado por quem o utiliza diariamente. Um dos utilizadores destaca que “os passeios com o meu cão transformaram-se completamente após esta compra”, referindo que o controlo é muito maior e que o cão deixou de puxar. Outro menciona que é “perfeito para cães fortes” e que “os acabamentos de qualidade e as fitas refletoras garantem segurança em condições de baixa luminosidade”. Há ainda quem sublinhe a durabilidade, afirmando que “após um mês de uso diário, mantém-se como novo” e que “a construção é robusta, confortável e segura mesmo em terrenos mais exigentes”. No geral, os comentários reforçam a ideia de que se trata de um produto resistente, prático e adaptável às rotinas de passeio de diferentes tipos de cães e tutores.

