Amigo do surfista desaparecido em Aljezur pede perdão à família: «Errei, e o meu erro trouxe dor»

José Maria Pyrrait, que estava com Arran Strong no dia em que o surfista desapareceu no mar, veio a público pedir desculpa à família do jovem e retratar-se das declarações que fez sobre o caso.

O pedido de perdão surge depois de José ter concluído, a 10 de agosto, a travessia da costa portuguesa em stand up paddle, que realizou durante 40 dias.

Numa publicação nas redes sociais, José explicou que o desaparecimento de Arran, ao largo da Arrifana, despertou "uma onda de interesse enorme", não só pela notoriedade do surfista, mas também pelo que classificou como uma "curiosidade um pouco mórbida".

O amigo de Arran reconheceu que falou publicamente sobre o desaparecimento e que acabou por emitir opiniões sobre o que poderia ter acontecido.

"Falei com todos os que me procuraram e tentei ser objetivo e sincero nas minhas palavras, cometi o erro de emitir opiniões sobre o que aconteceu, opiniões que geraram especulação", escreveu.

José explicou ainda que falar sobre o caso foi também uma forma de lidar com a própria dor, mas admite agora que deveria ter mantido esse sofrimento num círculo mais restrito. "Falei porque de certa forma, falar sobre o que aconteceu, me aliviava a dor. Não o devia ter feito!!! Deveria guardar essa dor dentro dos ciclos mais próximos, onde a especulação e opiniões vazias de conhecimento não têm lugar", afirmou.

Assumindo a responsabilidade pelas declarações, José pediu desculpa a todos os que possam ter sido afetados pelo que disse. "Errei, e o meu erro trouxe dor e constrangimento para outras pessoas, por isso, lhes peço perdão", declarou. "Sei que esta retratação, infelizmente não apaga nada, a internet não perdoa deslizes, mas acho que a família do Arran merece este pedido de perdão", acrescentou.

Família de Arran pede fim da especulação

A publicação de José surge acompanhada por uma mensagem da família de Arran Strong, que voltou a pedir respeito pela privacidade e pela memória do surfista. "Ninguém está autorizado a falar publicamente em nome da família, nem a partilhar vídeos, imagens ou informação sobre as circunstâncias da sua partida ou sobre o seu estado de saúde", pode ler-se.

A família pede também que sejam removidos conteúdos publicados sem autorização e que termine a especulação em torno do desaparecimento. "Ele já não pode garantir o respeito pela sua imagem, por quem foi e por quem continuará a ser para muitos de nós que o conhecemos bem e o amamos", escreveram.

No final da mensagem, a família deixa um pedido para que Arran seja recordado pela forma como viveu: "na água, a sorrir". José terminou a publicação com uma mensagem dirigida à família: "Um abraço apertado com muito amor e respeito para ti @shane.fitch.77 e toda a família do Arran".