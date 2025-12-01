Este arroz de camarão cremoso salva qualquer jantar (e é super fácil)

Arroz cremoso de camarão, uma receita simples e deliciosa. Prepara-se em menos de 40 minutos.
Ingredientes
Azeite;
1 c. sopa manteiga;
250gr camarão descascado;
Sal;
1 cebola picada;
3 dentes de alho picados;
200gr arroz para risotto Caçarola;
800ml caldo de marisco;
Coentros picados.
Preparação
1. Num tacho deite um fio de azeite e a manteiga. Deixe que a manteiga cozinhe.
2. Junte o camarão e tempere com sal. Cozinhe o camarão lume brando. Quando o camarão estiver cozido retire-o do tacho e reserve.
3. Adicione a cebola e o alho, e deixe refogar bem. Junte o arroz, e deixe que frite um pouco.
4. Adicione o caldo de marisco, e deixe que o arroz cozinhe.
5. Por fim junte o camarão e os coentros. Envolva e está pronto a servir.