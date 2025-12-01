Este arroz de camarão cremoso salva qualquer jantar (e é super fácil)

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

Arroz cremoso de camarão, uma receita simples e deliciosa. Prepara-se em menos de 40 minutos.

Ingredientes

Azeite;

1 c. sopa manteiga;

250gr camarão descascado;

Sal;

1 cebola picada;

3 dentes de alho picados;

200gr arroz para risotto Caçarola;

800ml caldo de marisco;

Coentros picados.

Preparação

1. Num tacho deite um fio de azeite e a manteiga. Deixe que a manteiga cozinhe.

2. Junte o camarão e tempere com sal. Cozinhe o camarão lume brando. Quando o camarão estiver cozido retire-o do tacho e reserve.

3. Adicione a cebola e o alho, e deixe refogar bem. Junte o arroz, e deixe que frite um pouco.

4. Adicione o caldo de marisco, e deixe que o arroz cozinhe.

5. Por fim junte o camarão e os coentros. Envolva e está pronto a servir.