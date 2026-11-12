Arroz frito com carne de vaca, brócolos e ovo: receita rica em proteína

Se gosta de refeições práticas e rápidas, esta receita que descobrimos no Instagram pode ser uma boa aposta. O arroz frito com carne de vaca, brócolos e ovo é uma combinação super fácil de fazer e repleta de proteína. Saudável e muito saborosa!

A receita foi partilhada por Becky, responsável pela conta de Instagram @mach.doch.einfach, na qual divulga sugestões de refeições simples e saudáveis para o dia a dia. A criadora de conteúdos, que conta com uma comunidade de cerca de 48 mil seguidores, aposta em receitas fáceis de preparar, sem deixar de lado os pequenos prazeres à mesa.

Esta receita é pensada para duas pessoas e, segundo os valores nutricionais indicados pela autora, fornece cerca de 850 calorias e 58 gramas de proteína por dose. Os ingredientes já estão disponíveis na maioria dos supermercados portugueses.

Ingredientes para duas pessoas

130 g de arroz cru (idealmente cozinhado no dia anterior)

350 g de bife de vazia, cortado em tiras finas

250 g de brócolos, picados em pedaços pequenos

1 cebola roxa pequena, picada

3 ovos

5 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de óleo para cozinhar

Sementes de sésamo para finalizar Para a marinada:

1 colher de sopa de molho de soja escuro

1 colher de chá de molho de ostras

1 colher de sopa de amido de milho

1 colher de chá de óleo de sésamo

Uma pitada de pimenta-branca Para o molho:

3 colheres de sopa de molho de soja escuro

1 colher de sopa de molho de ostras

1 colher de sopa de molho Mirin

1 colher de chá de vinagre de arroz

1 colher de chá de óleo de sésamo

Como preparar o arroz frito com carne de vaca e brócolos

Comece por preparar a carne. Coloque as tiras de vaca numa taça, junte o molho de soja e o molho de ostras e envolva. Acrescente o amido de milho, o óleo de sésamo e a pimenta-branca, misturando novamente para que a carne fique bem envolvida na marinada.

Numa taça à parte, misture todos os ingredientes indicados para o molho e reserve.

Aqueça uma colher de sopa de óleo numa frigideira grande ou num wok. Junte o arroz e, de seguida, os ovos batidos. Deixe cozinhar durante alguns instantes e mexa até os ovos ficarem envolvidos no arroz. Retire e reserve.

Na mesma frigideira, adicione a restante colher de sopa de óleo e refogue a cebola durante dois a três minutos. Acrescente o alho picado e deixe cozinhar por mais alguns instantes.

Junte as tiras de carne marinadas e deixe fritar de ambos os lados. Adicione os brócolos picados e salteie durante alguns minutos.

Por fim, volte a colocar o arroz com ovo na frigideira, regue com o molho preparado anteriormente e envolva todos os ingredientes. Deixe cozinhar durante mais um a dois minutos, para que os sabores se misturem.

Termine com sementes de sésamo e sirva ainda quente.



O segredo para conseguir um arroz solto

Há um pequeno truque que pode fazer toda a diferença nesta receita: utilizar arroz cozinhado no dia anterior.

Segundo Becky, o arroz acabado de fazer tende a ficar mais húmido e pode tornar-se demasiado pegajoso quando é salteado na frigideira. Se não tiver arroz preparado de véspera, pode espalhá-lo num prato e deixá-lo arrefecer completamente antes de o utilizar.