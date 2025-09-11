Para fazer um arroz soltinho, este passo antes de cozinhar é essencial

Há quem diga que o segredo para um arroz perfeito está na quantidade de água ou no tempo de cozedura. No entanto, segundo a especialista em alimentos Mariana Zapién, há um passo antes de cozinhar que faz a diferença.

A especialista garante que lavar o arroz antes de o colocar na panela faz toda a diferença para quem adora um arroz mais solto. Para além disso, ao fazer isso, ajuda a remover pó, parte do amido e até metais pesados, como o arsénio.

O arsénio está presente naturalmente no solo e na água, mas também pode ser introduzido por atividades humanas, como mineração ou uso de pesticidas. Embora a quantidade média de arsénio no arroz seja baixa e não represente risco imediato à saúde, estudos indicam que lavar os grãos três a cinco vezes e cozinhar em água abundante (usar uma quantidade de água muito maior do que o arroz) pode reduzir a presença deste metal até 40%-45%.

Para além do benefício que traz para a saúde, a lavagem do arroz também influencia a textura: os grãos ficam mais soltos e leves, ideais para quem prefere um arroz soltinho. Por outro lado, se a intenção for um arroz mais pegajoso, a lavagem não é necessária.