Aprendemos a fazer arroz soltinho com este truque e já não queremos outra coisa

Conseguir fazer arroz soltinho pode parecer difícil, no entanto existe uma forma super simples que resulta sempre. Com poucos ingredientes e passos certos, é possível preparar um arroz leve, saboroso e no ponto ideal.

A página de youtube Gastronomia partilhou um truque super fácil para deixar o arroz no ponto e não tem nada que saber. Tudo começa com um refogado: meia cebola picada e um dente de alho são salteados numa colher de sopa de óleo vegetal. Quando a cebola estiver translúcida, adiciona-se uma chávena de arroz e tempera-se com sal a gosto.

De seguida, junta-se uma chávena e meia de água (se precisar, pode colocar mais água). Deixa-se a panela destapada em lume alto até que comece a ferver. Assim que isso acontecer, reduz-se o lume e tapa-se a panela parcialmente, deixando a tampa entreaberta.

Quando o arroz estiver cozido, desliga-se o lume, tapa-se totalmente a panela e deixa-se repousar durante 10 minutos. Este tempo final é essencial para garantir a textura perfeita.