Agora fazemos o arroz à mexicana e fica perfeito

Se há um acompanhamento que nunca falha nas refeições, é o arroz. E existem várias formas de o cozinharmos para ficarem saborosos. Já conhece o arroz à mexicana? Fica mesmo cremoso, soltinho e cheio de sabor.

O site Simple Recipes ensina-nos como fazer arroz desta maneira. A grande diferença do arroz à mexicana está no primeiro passo da receita. Fritar o arroz em óleo. Ao fritar os grãos antes de adicionar o líquido, cria-se uma camada dourada que ajuda a preservar a estrutura do arroz, impedindo que fique empapado. Além disso, este processo intensifica o sabor e dá-lhe um toque ligeiramente tostado.

Outro segredo deste prato é o uso de ingredientes simples, mas saborosos. Normalmente, junta-se cebola, alho e tomate para criar uma base com sabor.

Como preparar arroz à mexicana

Ingredientes:

1 chávena de arroz (grão médio ou longo)

2 chávenas de caldo de galinha ou água

1 tomate maduro picado (ou 2 colheres de sopa de polpa de tomate)

½ cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de óleo vegetal

Sal e pimenta a gosto

Passo a passo: