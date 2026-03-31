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Arroz Foto Pille R Priske, Unsplash
Arroz Foto Pille R Priske, Unsplash

Tem dificuldades em fazer arroz soltinho? Basta fazer assim e fica no ponto
IOL
Hoje às 14:49
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O seu arroz fica sempre empapado? Existe um truque para o deixar bem soltinho

Fazer arroz soltinho pode parecer simples, mas nem sempre o resultado sai como esperado. Entre texturas empapadas ou grãos colados, há pequenos detalhes que fazem toda a diferença.

A criadora @sorrialista partilhou no Instagram um método prático para conseguir arroz no ponto, sem complicações e com poucos ingredientes. 

O processo começa com um fio de azeite, sal e alho em pó, criando uma base aromática. De seguida, junta-se uma chávena de arroz e duas chávenas de água bem quente, mantendo sempre a temperatura no máximo.

Depois de levantar fervura, o segredo está no tempo: basta deixar cozinhar durante dois minutos, desligar o lume e manter a panela tapada durante seis minutos. É neste período que o arroz termina de cozer, absorvendo a água e ficando leve e solto.

Sem necessidade de mexer constantemente ou recorrer a técnicas mais elaboradas, este método destaca-se por ser rápido e acessível, ideal para o dia a dia. O resultado é um arroz no ponto, com os grãos bem separados e textura equilibrada.

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