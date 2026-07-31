O truque para o arroz ficar sempre soltinho sem colar ao tacho: e só precisa de um acessório que já tem na cozinha

Cozinhar arroz continua a ser um pesadelo para muitos. Ou porque coze demais, ou porque fica empapado, ou porque cola no fundo do tacho. Se faz parte do grupo de pessoas que tem pesadelos só de pensar em cozinhar arroz, este artigo é para si. E este truque também!
A dica foi partilhada por uma jovem internauta, dona da página de Instagram @cook_chat_, onde partilha algumas receitas e dicas de cozinha.
Foi lá que a criadora de conteúdos digitais decidiu partilhar com os seguidores o segredo que a avó lhe ensinou para deixar o arroz sempre soltinho: encher o tacho com água a ferver temperada com sal, colocar um coador (ou escorredor) por cima do tacho, deitar para lá o arroz e tapar o tacho.
Assim, o arroz vai cozer a vapor, em suspensão no coador (que deve estar ligeiramente submerso na água), e não vai colar no tacho, nem ficar empapado. Depois, é só tirá-lo do coador.
Pode ver aqui o vídeo com o passo-a-passo: