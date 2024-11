Pare de cometer estes erros e aprenda a maneira certa de fazer arroz. Vai ficar sempre perfeito

8 coisas que tem na sua cozinha e que deve pôr no lixo

O arroz é um dos alimentos mais consumidos a nível mundial. O seu perfil nutricional e a sua versatilidade fazem com que seja um dos acompanhamentos mais usados. Apesar de ser um dos pratos mais confecionados, nem sempre é fácil conseguir fazê-lo na perfeição.

O site espanhol Portafolio pediu ajuda à inteligência artificial para perceber quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de preparar arroz e como se deve preparar para que nunca falhe.

Os erros mais comuns quando se prepara arroz

1. Não lavar o arroz. É essencial passar o arroz por água antes de o cozinhar para retirar o excesso de amido e evitar que fique pegajoso depois de pronto;

2. Colocar a quantidade errada de água. Quando se põe água a mais, o arroz fica pastoso; por outro lado, quando a quantidade de água é insuficiente, acaba-se com grãos duros, ainda crus.

3. Cozinhar em fogo alto. Se não quer acabar com arroz queimado no fundo e com pontos de cozedura diferentes, então evite deixar o fogo alto o tempo todo da confeção;

4. Não usar a tampa da panela. O arroz também cozinha com o vapor que vai acumulando na panela. Se está sempre a tirar a tampa para “espreitar”, vai interferir com a cozedura e pode acabar com um arroz cru;

5. Não deixar o arroz descansar. Não sirva o arroz assim que desligar o lume. Deixe o arroz repousar alguns minutos para que fique mais soltinho.

Como fazer sempre arroz perfeito

Com a ajuda da Inteligência Artificial, o site espanhol Portafolio encontrou aquela que poderá ser a receita de arroz que nunca falha.

Para se ter arroz perfeito, o primeiro passo é fazer medições. Normalmente, a proporção é uma chávena de arroz para uma chávena de água, mas esta quantidade pode variar conforme o tipo de arroz. assim, é recomendado que olhe para as instruções da embalagem. De seguida, é importante lavar bem o a arroz para lhe retirar o amido.

De acordo com o Portafolio, algumas receitas recomendam fritar o arroz em azeite antes de adicionar a água e o sal. Deixe a água ferver em fogo alto, sem tampa. Assim que levantar fervura, coloque em lume brando e tape a panela.

O arroz deverá demorar entre 15 e 20 minutos a ficar pronto, dependendo da qualidade que está a preparar. Quando o arroz já não tiver água, desligue o fogão e deixe o arroz descansar por cerca de 5 a 10 minutos sem retirar a tampa.