Esta é a regra para cozinhar a porção certa de arroz

O arroz é presença assídua na mesa portuguesa, seja como acompanhamento de pratos de peixe, carne ou até marisco. Mas, apesar de ser um básico da despensa, é fácil errar na quantidade e acabar com muito mais do que o necessário. No site El Espectador, encontrámos um truque que promete ajudar a medir a porção certa, evitando desperdícios e garantindo que o arroz chega à mesa no ponto certo.

A medida prática para o dia-a-dia

Basta ter à mão uma chávena de pequeno-almoço. Meia chávena corresponde a cerca de 100 gramas de arroz — a dose recomendada para uma pessoa. Cozinha para quatro? Duas chávenas cheias fazem as contas por si. Esta medida é fácil de memorizar e resulta em porções equilibradas, sem sobras que acabam no lixo.

A proporção de líquido que nunca falha

Tão importante quanto a quantidade de arroz é a de água ou caldo utilizada. A proporção indicada é simples: para cada meia chávena de arroz, adicionar uma chávena inteira de líquido. Assim, o grão cozinha de forma uniforme, mantendo-se solto e no ponto, sem ficar seco ou demasiado pegajoso.

Ajustar para receitas mais elaboradas

Se a receita for mais complexa, como um arroz de marisco, a mesma proporção serve de base. Depois, é só substituir a água por caldos aromáticos ou enriquecer com ingredientes que tragam mais sabor. O resultado será sempre um arroz bem cozinhado, que complementa o prato sem o sobrecarregar.