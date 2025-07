Arroz perfeito. Especialistas recomendam adicionar vinagre e explicamos como

Guardar estes alimentos na porta do frigorífico pode estar a encurtar-lhes a validade

O arroz pode parecer uma das preparações mais básicas da cozinha, mas quem já tentou acertar o ponto sabe que há truques que fazem toda a diferença. Se há acompanhamento que não pode faltar à mesa dos portugueses é o arroz — e em muitos outros países acontece o mesmo. Foi num artigo do site Semana, da Colômbia, que ficámos a saber de um truque surpreendente: adicionar vinagre à água da cozedura pode melhorar não só a textura como também a conservação deste alimento tão presente no dia a dia.

Adicionar apenas uma pequena quantidade de vinagre à água de cozedura pode melhorar a textura do arroz e garantir que os grãos fiquem mais soltos. A explicação está no ácido acético, componente natural do vinagre, que atua sobre o amido libertado durante a cozedura. É esse amido o responsável pela textura pegajosa — e o vinagre ajuda a controlá-lo.

O mesmo ingrediente ajuda ainda a conservar melhor o arroz já cozinhado. Ao baixar o pH, o vinagre cria um ambiente menos favorável à multiplicação de bactérias, o que prolonga o tempo de conservação. Uma vantagem útil para quem costuma preparar grandes quantidades de arroz de uma só vez.

Outro gesto que contribui para um resultado mais equilibrado é lavar bem o arroz antes de o cozinhar. Passar os grãos por água até que esta fique transparente ajuda a eliminar o excesso de amido, o que influencia diretamente a textura final. O objetivo: arroz solto, saboroso e com o ponto certo.