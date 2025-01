Lidl alimenta o nosso cabelo com papaia e banana. E fica incrível

Lidl põe um ponto final no caos da nossa bagageira com um kit de menos de 5 euros

Se há coisa que todos sabemos é que a bagageira do carro tem uma tendência para se transformar num campo de batalha: garrafas, sprays, sacos de compras, ferramentas e outros objetos acabam sempre por andar espalhados de um lado para o outro. E quando estamos a guiar e começamos a ouvir uma garrafa a rolar ou um frasco do saco de compras que tombou? O Lidl vai colocar um ponto final neste nosso pequeno drama do quotidiano.

A partir desta quinta-feira, chega às lojas Lidl um kit organizador para carro da marca Ultimate Speed, por apenas 4,99 euros. Um verdadeiro aliado para quem quer manter a bagageira impecável, este conjunto inclui dois modelos de caixas organizadoras e um tapete protetor antiderrapante, com tudo pensado ao pormenor para facilitar a nossa vida.

A caixa organizadora de 12 litros, com aproximadamente 50 x 16 x 21 cm, é perfeita para guardar os objetos do dia-a-dia. Com um sistema de fixação traseiro em velcro ou botões de pressão e tiras de velcro na parte inferior, esta bolsa não vai andar a deslizar pelo carro. Além disso, inclui um bolso lateral prático e quatro alças elásticas ideais para fixar sprays, garrafas ou tubos.

Se precisa de mais espaço, pode optar pela caixa maior, de 14 litros e dimensões de aproximadamente 35 x 19 x 29 cm. Esta versão tem ainda um separador interno ajustável com velcro e três alças elásticas, garantindo flexibilidade na arrumação.

Para proteger a bagageira da sujidade e da humidade, o Lidl inclui ainda um tapete antiderrapante de 100 x 120 cm, feito em poliéster com revestimento em PVC. Este tapete não só impede que os objetos deslizem, como também pode ser cortado à medida das necessidades de cada um. E o melhor? É fácil de limpar e super resistente.