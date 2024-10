Especialistas recomendam: estas 8 coisas que tem na sua cozinha têm de ir para o lixo

Do lavatório aos panos de cozinha. Com que frequência deve lavar estas coisas em casa?

Com o passar do tempo, é normal que se vá guardando coisas que se calhar não são necessárias. Isto acontece em todas as partes da casa. Na sala, fica aquela manta velha que já ninguém usa. No armário, a camisola que chegou de presente de aniversário, mas que nunca foi vestida. E na cozinha… na cozinha o cenário muitas vezes é ainda pior. Se sempre que entra nesta parte da casa sente-se assoberbado com a quantidade de coisas que estão nas gavetas e prateleiras, então está na hora de fazer uma limpeza.

Há coisas que vamos guardando e que só ocupam espaço. E, por vezes, no meio da confusão, temos dificuldade em decidir o que realmente deve ir embora e o que devemos guardar. O site House Beautiful falou com designers e especialistas em arrumação que identificaram oito itens que deve retirar da sua cozinha.

Descubra quais são os oito objetos que tem de retirar da sua cozinha o mais depressa possível para poder ter um espaço mais organizado.

1. Itens que não sabe para que servem

De certeza que tem nas gavetas e prateleiras itens que não sabe para que servem e que não tem sequer memória de ter usado. Não os guarde porque a probabilidade de vir a precisar deles é muito (mesmo muito) pequena.

2. Essenciais que já não usa

Se está realmente focado em “destralhar”, então um dos primeiros passos vai ser organizar coisas por categorias. Se começar pelos pratos, separe aqueles que usa diariamente daqueles que apenas utiliza numa festa. O que sobrar – que há de ser aquele conjunto que esteve em cima de uma mesa no máximo uma vez – é para dar ou vender.

Como refere a designer de cozinhas Sarah Robertson, muitas vezes vamos guardando pratos, panelas, frigideiras e outros itens só porque sim e acabamos por não lhes dar uso nenhum. No fim, só estão a ocupar espaço.

3. Canecas “divertidas”

Quer seja no Natal, no aniversário ou até num evento de trabalho, uma das lembranças mais oferecidas são aquelas chávenas com um logo ou uma frase dita divertida. Se não têm um significado especial para si, mais vale saírem de sua casa.

4. Elementos que não combinam com a estética do espaço

Às vezes, não é só o facto de termos muita coisa que dá um ar desarrumado a um espaço. A falta de coesão estética também passa uma imagem de confusão. Por isso, invista algum tempo em criar um ambiente harmonioso.

O designer de casas de banho e cozinhas Jerel Lake sugere, por exemplo, colocar todas as especiarias em embalagens iguais.

5. Utensílios duplicados

Vamos ser honestos: muito provavelmente não precisa de três conchas para a sopa ou três pinças de comida ou quatro espátulas. Procure ser minimalista com os utensílios de cozinha e mantenha apenas um de cada – ou até dois, em alguns casos. Assim é mais fácil encontrar o que precisa e garantir que tem a cozinha menos caótica.

6. Embalagens para alimentos que já não usa

Toda a gente tem no armário aquele Tupperware com vários anos que já não usa porque está partido, deformado ou manchado. Como refere a especialista em organização Jayna Lattimore, o melhor é pôr estes elementos no lixo e investir em embalagens duráveis, como aquelas de vidro que podem sempre ir ao micro-ondas e que não ficam manchadas.

7. Medicamentos e suplementos antigos

Há muita gente que escolhe a cozinha para armazenar os seus medicamentos e suplementos, o que, à partida, não tem problema. Só não se esqueça de ir olhando para as validades para garantir que não acaba com coisas fora do prazo a ocupar espaço.

8. Panelas, frigideiras e outros objetos danificados

Se costuma cozinhar, então algo que é absolutamente essencial é ter panelas e frigideiras em bom estado. Caso contrário, além de poder pôr em causa a segurança alimentar, objetos de cozinha danificados são mais difíceis de lavar e não facilitam em nada a preparação de refeições.