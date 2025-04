Nunca se deite à noite sem fazer estas 7 coisas em casa, recomendam especialistas

É verdade que muitas vezes não temos tempo para arrumar tudo em casa. Principalmente naqueles dias em que se chega tarde do trabalho. No entanto, acabar o dia com algumas tarefas feitas pode fazer toda a diferença na forma como começa o dia seguinte.

O site Real Simple explica que, de acordo com especialistas em organização e limpeza, dedicar apenas alguns minutos à arrumação antes de ir para a cama ajuda a manter a casa em ordem e reduz o stress matinal. Estas são as 7 pequenas rotinas que eles garantem que não devem faltar no final do dia:

Dê uma limpeza rápida à casa de banho: Uma passagem rápida pelo lavatório e espelho evita o acumular de sujidade, manchas de pasta de dentes ou salpicos de água. Basta ter à mão toalhitas desinfetantes ou um pano de microfibras e, em dois minutos, a casa de banho volta a parecer impecável.

Esvazie o lava-loiças e trate da loiça: Não há nada melhor como acordar com a cozinha livre de loiça por lavar. Se tiver máquina de lavar loiça, ponha-a a funcionar antes de se ir deitar. Assim quando acordar, a loiça está pronta a arrumar e o dia começa com mais leveza.

Limpe os balcões da cozinha: Depois do jantar, aproveite para limpar as superfícies. Para além de manter a higiene, evita o aparecimento de insetos e maus cheiros. Um pano húmido ou um produto multiusos resolve o assunto em minutos.

Leve o lixo: Se o caixote do lixo está cheio ou se deitou restos de comida, trate disso antes de se deitar. Também vale a pena verificar os caixotes da reciclagem, para não começar o dia com cheiros desagradáveis ou embalagens a transbordar.

Arrume a sala: Não precisa de ser uma arrumação profunda: apanhe do chão o que estiver espalhado, endireite almofadas, dobre mantas e organize objetos fora do lugar. Uma sala minimamente organizada transmite tranquilidade.

Recolha a roupa espalhada: Evite deixar peças de roupa no chão ou em cadeiras. Roupa fora do sítio transmite desorganização e rouba sensação de conforto ao quarto. Aproveite para guardar o que ainda pode ser usado ou colocar no cesto o que está para lavar.

Faça uma ronda rápida pela casa: Antes de se ir deitar, passe pelos espaços principais: cozinha, entrada, sala e quartos. Veja se há alguma coisa fora do sítio e arrume. São 10 a 15 minutos que ajudam a manter a casa em ordem e tornam os seus dias menos trabalhosos.