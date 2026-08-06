Loiças e artesanato a partir de 1 euro: está a chegar a maior feira de cerâmica do País. Saiba quando e onde

De 29 de agosto a 27 de setembro, o Largo da Luz, em Carnide, volta a receber a Feira da Luz, um dos eventos mais esperados de Lisboa. Há peças de cerâmica a partir de 1€, muita escolha em artesanato e aquele ambiente de feira que mistura tradição, animação e cheiros irresistíveis das tasquinhas.

Além das bancas, há música todos os dias. Este ano sobem ao palco nomes como Miguel Gameiro & Pólo Norte, Tanya, Namorados da Cidade (5), Bruna, Filipe Delgado, Paulo Gonzo, Ricardo Ribeiro, FF, Valete e João Pedro Pais, que encerra a edição deste ano da Feira da Luz. Todos os concertos começam às 21h30.

Um cartaz que promete noites cheias de energia e concertos para todos os gostos.

A feira está aberta diariamente até ao final de setembro e continua a ser um lugar de encontro entre vizinhos, famílias e curiosos que não resistem a dar uma volta por Carnide. Entre compras, música e convívio, é sempre um passeio que vale a pena repetir.