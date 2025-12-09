Facebook Instagram
Descobertas

Alerta fãs de cor-de-rosa! Esta árvore de Natal está a menos de 25 euros

A febre das árvores de Natal cor-de-rosa chegou à Amazon

Pilar Castelo Branco
Hoje às 10:53

Este artigo pode conter links afiliados*

Árvore de Natal
Árvore de Natal
Foto: Amazon.es
Proteja o pescoço do frio Intenso. Este cachecol térmico é o nº1 em vendas

Uma árvore rosa de 1,80 m que custa cerca de 23 euros e somou mais de 50 vendas no último mês
Há quem goste do clássico verde, mas há também quem queira um Natal com outra energia — e é aqui que entra a árvore rosa de 180 cm da HOMCOM, à venda na Amazon. Tem uma classificação média de 4,3 estrelas, um preço muito simpático e continua a ganhar destaque entre quem procura algo diferente sem ocupar demasiado espaço. O modelo existe igualmente em branco, o que explica parte da curiosidade à volta da marca, mas é a versão rosa que anda a chamar a atenção de quem procura uma decoração divertida e luminosa.

Montada, a árvore fica com cerca de 55 cm de diâmetro e vem com 390 ramos que podem ser abertos e moldados até ganhar volume. Algumas pessoas comentam que, ao olhar para a caixa, parece mais pequena do que realmente é — uma cliente da versão branca deixou mesmo o aviso: “Quando se vê a caixa, pensa-se que é uma árvore pequena, mas depois de montada e com os ramos bem arranjados, este é o resultado. É linda e o melhor é que ocupa pouco espaço.”

Adquira a árvore aqui

árvore de Natal

A montagem deste modelo é rápida: as peças encaixam umas nas outras e a base de plástico mantém a árvore estável. Quem já recebeu o modelo não tem apontado problemas neste ponto. Pelo contrário: “Bonita e é fácil de montar, com ramos suficientes, ideal se tiver pouco espaço”, escreveu outra pessoa que escolheu a versão branca — o que acaba por ajudar também a perceber a experiência com a rosa, que segue exatamente a mesma estrutura.

A nível visual, quem recebeu a versão branca deixou vários elogios como “Veio tudo impecável, tal como na fotografia” e “A árvore é ótima. Gostei, valeu a pena.” A análise ao modelo rosa tem sido semelhante, com o fator surpresa a jogar a favor — é um elemento decorativo que foge ao habitual e dá uma certa frescura ao ambiente. Mesmo quem só abriu a caixa para confirmar o estado relata que chegou tudo bem e com entrega rápida.

Esta árvore rosa de 180 cm da HOMCOM acaba por responder ao que promete: ocupa pouco espaço, chama a atenção pela cor, é leve de arrumar e tem um preço difícil de ignorar — sobretudo para quem quer dar um toque diferente à decoração deste ano.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Proteja o pescoço do frio Intenso. Este cachecol térmico é o nº1 em vendas
Aqueça a casa e gaste menos. Estes refletores de calor custam cerca de 20 euros
Não é preciso ter sempre o ar condicionado ligado: este aquecedor pode ser a resposta
 Ainda à metade do preço: o aspirador que está a conquis tar fãs por ser parecido com a Dyson
Mais Vistos
00:05:08
Secret Story
Marisa e Pedro falam dos filhos e há uma confissão inesperada: «Quero que eles descubram o segredo para...»
tvi
00:02:59
Secret Story
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
tvi
00:02:37
Secret Story
«Eu fico maluca...»: Marisa não consegue resistir a Pedro e põe segredos em risco
tvi
00:03:29
Secret Story
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
tvi
Destaques IOL
Plantas
Tem uma poinsétia em casa? Aprenda a fazer com que a flor de Natal dure o ano inteiro
Receitas
Vai precisar de uma caixa de ovos para esta receita que só leva uma gema e já é viral
Receitas
Como brilhar no Natal com uma coroa de chocolate que até uma criança consegue fazer
Dicas
Pessoas organizadas em casa nunca se deitam sem antes fazer estas 7 coisas
Mais Lidas
Vitor dumont
Ator morre em palco aos 25 anos e estes foram os últimos momentos captados em vídeo
Pedro
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa
Famosos
Clara Pinto Correia: revelados detalhes sobre a causa da morte da escritora!
selfie
Dois às 10
Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma
tvi
Zed nelson
"Estamos a criar uma ilusão para nós próprios". Fotógrafo mostra como os seres humanos perderam o contacto com a natureza
cnn
Tragédia
Esta bebé morreu à fome e à sede aos cuidados dos pais. Mãe disse que "tinha chegado a hora dela"