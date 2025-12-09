Alerta fãs de cor-de-rosa! Esta árvore de Natal está a menos de 25 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Uma árvore rosa de 1,80 m que custa cerca de 23 euros e somou mais de 50 vendas no último mês

Há quem goste do clássico verde, mas há também quem queira um Natal com outra energia — e é aqui que entra a árvore rosa de 180 cm da HOMCOM, à venda na Amazon. Tem uma classificação média de 4,3 estrelas, um preço muito simpático e continua a ganhar destaque entre quem procura algo diferente sem ocupar demasiado espaço. O modelo existe igualmente em branco, o que explica parte da curiosidade à volta da marca, mas é a versão rosa que anda a chamar a atenção de quem procura uma decoração divertida e luminosa.

Montada, a árvore fica com cerca de 55 cm de diâmetro e vem com 390 ramos que podem ser abertos e moldados até ganhar volume. Algumas pessoas comentam que, ao olhar para a caixa, parece mais pequena do que realmente é — uma cliente da versão branca deixou mesmo o aviso: “Quando se vê a caixa, pensa-se que é uma árvore pequena, mas depois de montada e com os ramos bem arranjados, este é o resultado. É linda e o melhor é que ocupa pouco espaço.”

A montagem deste modelo é rápida: as peças encaixam umas nas outras e a base de plástico mantém a árvore estável. Quem já recebeu o modelo não tem apontado problemas neste ponto. Pelo contrário: “Bonita e é fácil de montar, com ramos suficientes, ideal se tiver pouco espaço”, escreveu outra pessoa que escolheu a versão branca — o que acaba por ajudar também a perceber a experiência com a rosa, que segue exatamente a mesma estrutura.

A nível visual, quem recebeu a versão branca deixou vários elogios como “Veio tudo impecável, tal como na fotografia” e “A árvore é ótima. Gostei, valeu a pena.” A análise ao modelo rosa tem sido semelhante, com o fator surpresa a jogar a favor — é um elemento decorativo que foge ao habitual e dá uma certa frescura ao ambiente. Mesmo quem só abriu a caixa para confirmar o estado relata que chegou tudo bem e com entrega rápida.

Esta árvore rosa de 180 cm da HOMCOM acaba por responder ao que promete: ocupa pouco espaço, chama a atenção pela cor, é leve de arrumar e tem um preço difícil de ignorar — sobretudo para quem quer dar um toque diferente à decoração deste ano.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.