"A árvore coube perfeitamente": este saco resistente protege tudo até ao próximo Natal

Por apenas 22€, este saco impermeável mantém a árvore e os enfeites protegidos até à próxima época festiva
IOL
Ontem às 17:54

Este artigo pode conter links afiliados*

Depois das festas, chega o momento de desmontar a árvore de Natal e devolver a casa à sua rotina habitual. Guardar bem as decorações faz toda a diferença para que, no próximo ano, tudo esteja em bom estado. Este saco para guardar a árvore de Natal, que lidera vendas na Amazon, foi pensado precisamente para esse fim. Encontra-se à venda por 22€, após um desconto que reduziu o preço de 27€, conta com mais de duas mil avaliações e mantém uma média de 4,5 estrelas. No último mês, foi comprado mais de 50 vezes, refletindo a procura nesta altura do ano.

Dimensões generosas e estrutura resistente

Com 150 x 55 x 62 cm, este saco permite guardar árvores até 270 cm, bem como outros elementos decorativos. A resistência do material é frequentemente mencionada nas avaliações: “É bastante resistente e a árvore ficou bem protegida,” refere um comprador. Outro destaca a arrumação: “Não ocupa muito espaço quando está guardado.” A estrutura ajuda a manter tudo organizado e fácil de localizar quando o Natal regressar.

Adquira aqui

saco para guardar a árvore de Natal

Pensado para proteger e transportar

O tecido Oxford 600D protege as decorações do pó e da humidade durante todo o ano. O fecho de correr mantém o interior bem fechado e as alças reforçadas facilitam o transporte entre divisões ou para a arrecadação. Quando vazio, o saco dobra-se e pode ser guardado sem dificuldade. Uma escolha prática para quem valoriza uma casa organizada após o fim das festas.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

