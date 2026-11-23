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Já ouviu falar de ashwagandha? Se o nome lhe soa estranho, não se preocupe: trata-se de uma planta utilizada há séculos na medicina tradicional indiana e que tem vindo a ganhar popularidade na área dos suplementos alimentares, sobretudo pelo seu uso associado à gestão do stress e ao bem-estar. A NutriBrain, uma marca conhecida no setor dos suplementos, tem uma versão com dois extratos desta planta, numa embalagem de 120 cápsulas.

Foi por isso que, quando encontrámos este suplemento com desconto na campanha de Black Friday da Amazon, quisemos partilhar a oportunidade. Está agora disponível por 23,38€, abaixo do preço de referência de 29,02€, e conta com uma avaliação média de 4,4 estrelas em mais de 3.400 opiniões.

Como tomar e o que convém saber

Segundo as indicações do fabricante, a dose recomendada é de uma cápsula por dia. Há compradores que preferem tomá-la à noite, antes de dormir, mas é importante respeitar sempre as instruções da embalagem e não aumentar a dose por iniciativa própria. Por se tratar de um suplemento alimentar, não substitui uma alimentação equilibrada nem hábitos de vida saudáveis.

Se toma medicamentos regularmente, sobretudo antidepressivos ou medicamentos para a ansiedade, deve aconselhar-se com o médico antes de começar a tomar ashwagandha. O suplemento deve ainda ser mantido fora do alcance das crianças.

Nas avaliações, há quem destaque sobretudo a diferença que sentiu na qualidade do sono e na capacidade de lidar com os dias mais exigentes. «Durmo muito melhor. Sinto-me mais relaxado à noite e acordo mais descansado», conta um comprador. Outro refere que, depois de algumas semanas de utilização, passou a descansar melhor e a ter «um sono menos leve».

A concentração é outro dos aspetos mencionados. Um dos compradores conta que notou diferenças ao fim de poucos dias: «A minha mente está mais clara e consigo manter a concentração durante mais tempo». Há ainda quem valorize a facilidade de tomar as cápsulas e a quantidade incluída na embalagem, considerando-a uma boa opção para manter na rotina diária.

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