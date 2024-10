Nutricionista japonesa nunca come estes 6 alimentos ocidentais

Provavelmente terá de guardar este texto algures para voltar a lembrar-se do nome desta planta medicinal muito utilizada na Índia, África e Médio Oriente. No entanto, alguns artigos ou produtos em Portugal também se referem a esta planta como erva-moura-sonífera. Com compostos bioativos chamados ‘withanolides’, conhecidos pelas suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, os vários benefícios da ashwagandha para a saúde têm sido comprovados por vários estudos científicos.

Uma conclusão é comum a todos: esta erva tem o potencial para reduzir o stress e a ansiedade, melhorar a função imunológica e o metabolismo, e até beneficiar a saúde cognitiva, como refere um artigo da Healthline, assinado por uma especialista em nutrição norte-americana.

Um dos aspetos mais importantes da Ashwagandha é a sua classificação como adaptogéneo, uma substância que ajuda o corpo a lidar com o stress. Esta erva pode regular os níveis de cortisol, a hormona relacionada com a resposta ao stress, o que contribui para uma maior capacidade de gerir o impacto do stress na vida quotidiana.

Outro benefício importante é a sua potencial melhoria da função cerebral, que pode incluir a melhoria da memória e do tempo de reação. Estudos sugerem que as propriedades antioxidantes da Ashwagandha ajudam a proteger as células nervosas dos radicais livres, o que pode apoiar a saúde cerebral e proteger contra doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

Além disso, a Ashwagandha tem sido associada a uma melhor performance física, incluindo aumento da força muscular e recuperação mais rápida após exercícios intensos. Esta planta tem também o potencial de aumentar os níveis de testosterona e melhorar a função sexual masculina, sendo frequentemente usada para aumentar a líbido e melhorar a fertilidade através de um aumento na contagem e motilidade dos espermatozoides, como se pode ler no mesmo artigo.

No entanto, é crucial notar que o consumo de Ashwagandha pode acarretar efeitos secundários, especialmente quando tomada em doses elevadas ou combinada com outros medicamentos. Alguns dos efeitos adversos mais comuns incluem sonolência ou distúrbios gastrointestinais. A segurança do uso desta planta durante a gravidez e amamentação não está suficientemente estabelecida, pelo que se aconselha que evite o consumo nesta fase.

Veja onde pode comprar Ashwagandha em cápsulas na galeria acima