Passageiro que abriu porta de avião durante aterragem explica o que aconteceu

O passageiro do voo da Asiana Airlines que abriu a porta de emergência minutos antes de o aparelho aterrar em Daegu, Coreia do Sul, na passada sexta-feira, disse às autoridades que se sentia "desconfortável", avança a Reuters, que cita a agência Yonhap News.

O homem, que estará na casa dos 30 anos, disse à polícia que abriu a porta porque “queria sair rapidamente do avião”, adiantando que se sentia sob stress depois de ter sido despedido do seu emprego recentemente.

O homem abriu a porta quando o avião estava a 213 metros do solo, causando imediatamente o pânico a bordo, como se pode ver no vídeo acima. Nove passageiros tiveram de ser hospitalizados com problemas respiratórios e muitos desmaiaram durante o incidente, mas estão todos recuperados.

O vídeo do incidente acabou por ser notícia em todo o mundo e por motivar um debate sobre segurança a bordo. Um membro do Ministério dos Transportes sul-coreano explicou que apenas é possível abrir as saídas de emergência ao nível do solo ou próximo (como aconteceu) porque a pressão dentro e fora do aparelho é semelhante.