«São ótimos para quem tem o peito do pé mais largo»: este modelo icónico da Asics está em promoção na Amazon

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Há objetos que guardam a energia de uma época. Calçar estes Asics Gel-1130 é como regressar à dinâmica dos anos 2000, quando o estilo nascia do ritmo das ruas. A juntar à estética, a experiência prática convence: na caixa de comentários da Amazon, onde um cliente espanhol os descreve como «muito confortáveis», um comprador holandês acrescenta ainda que «são ótimos para quem tem o peito do pé mais largo», elogiando o encaixe perfeito destes ténis.

Apesar da versão em Slate Blue White ser a mais destacada, a página da Amazon tem várias outras opções de cores, sendo que os valores e as tonalidades disponíveis podem variar. Há escolhas para diferentes estilos e uma grande variedade de tamanhos — do 36 ao 49 —, o que torna simples encontrar o par ideal para o dia a dia.

Atualmente a 60,44 euros na Amazon, este modelo junta o melhor de dois mundos: o design arrojado do início do milénio e o conforto prático que o dia a dia exige. Uma adição certeira para quem procura uns ténis versáteis e com personalidade para a nova temporada.

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