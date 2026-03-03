Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM
Descobertas

ASICS a 30 euros? Sim, a marca de eleição para caminhar está com um preço imbatível

Se procura conforto real para as suas caminhadas, este modelo da ASICS a 30€ é a oportunidade que não pode deixar passa
IOL
Hoje às 14:29

Este artigo pode conter links afiliados*

ASICS Ténis Jolt 4 GS preto
ASICS Ténis Jolt 4 GS preto
Esqueça os preços da Apple: esta smartband da Xiaomi custa 40€ e é linda

Se procura conforto real para as suas caminhadas, estes ténis da ASICS a 30€ são a oportunidade que não pode deixar passar. Encontrar um modelo desta marca por menos de 50 euros é muito raro, o que torna esta oferta na Amazon particularmente interessante para quem valoriza o bem-estar dos pés. Os utilizadores são claros: a ASICS é uma marca que "nunca defrauda", e estes Jolt 4 são uma opção de confiança, contando com uma excelente classificação de 4,5 estrelas e várias avaliações positivas de quem já os testou.

Quem já os comprou destaca que a qualidade é "imbatível" pelo preço atual de 30,49€, descrevendo-os como uns ténis "super cómodos, resistentes e que não pesam nada". Com um desconto de 40% face ao valor recomendado de 50,82€, este é o momento ideal para garantir um calçado de confiança por um valor que, habitualmente, apenas se encontra em marcas brancas.

Adquira aqui

ASICS Zapatillas Jolt 4 GS Negro

Conforto para o dia a dia e versatilidade total

O grande segredo dos ASICS Jolt 4 reside no seu equilíbrio entre leveza e suporte, sendo ideais tanto para quem precisa de calçado para trabalhar de pé, como para quem não dispensa as suas caminhadas. Os utilizadores destacam que são uns ténis "muito leves" e que o amortecimento permite um uso prolongado sem cansar o pé.

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

  • Design que combina com tudo: O tom cinzento e preto (Carrier Grey Black) é discreto e elegante, tornando-os fáceis de conjugar com roupa de desporto ou com um visual mais casual.

  • Modelo Unissexo: Pela sua estética e formato, estes ténis são uma excelente opção tanto para homem como para mulher.

A nossa recomendação

Se procura um calçado que não o deixe ficar mal, quer seja para o trabalho ou para o lazer, esta é uma daquelas ocasiões em que a marca e o preço se alinham na perfeição. Pelo valor de uns ténis genéricos, consegue levar para casa a tecnologia de uma marca que é referência no desporto, garantindo durabilidade e, acima de tudo, o descanso dos seus pés.

Dica de quem já comprou: Como é frequente nos modelos desta marca, o formato pode ser um pouco justo. Para garantir o conforto total desde o primeiro dia, a recomendação de vários utilizadores é optar por um número acima do seu tamanho habitual.

ASICS Zapatillas Jolt 4 GS Negro

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Esqueça os preços da Apple: esta smartband da Xiaomi custa 40€ e é linda
Fogão tipo campingaz nunca fez tanto sentido como agora. Todos devemos ter um em casa
Humidade e bolor? Este aparelho compacto acaba com tudo e está a metade do preço
Este gerador a diesel permite manter a casa funcional durante cortes de energia
Mais Vistos
00:02:07
Secret Story
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
tvi
00:01:51
Ruben Boa Nova "apanha o maior choque da vida dele"!
selfie
00:01:05
Secret Story
Inédito! João e Catarina sozinhos num frente a frente
tvi
00:04:32
Secret Story
Flirt entre Diogo e Ariana gera ciúmes e provoca intervenção inesperada de Eva
tvi
Destaques IOL
Crédito pessoal
Situações do dia a dia em que um crédito pessoal pode ajudar
Hipogamia
Hipogamia: a nova tendência nas relações amorosas que é tema na imprensa internacional
Novidades
A Vans e a Crocs tiveram um 'filho' e assim nasceu o novo calçado tendência
Roupa interior
Roupa interior acumula milhares de bactérias mesmo lavada. Especialistas explicam o que deve fazer
Mais Lidas
Pedro Jorge
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Cristiano Ronaldo
Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto
Dois às 10
Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»
tvi
Petróleo
Guerra: quando o petróleo e o gás sobem, e outros reagem com nuclear, Portugal tem uma arma que a Europa inveja
cnn
ERS
Criança de sete anos foi ao hospital para extrair um tumor benigno da face mas acabou operada por engano a uma hérnia inguinal
cnn
Hipogamia
Hipogamia: a nova tendência nas relações amorosas que é tema na imprensa internacional