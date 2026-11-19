A funcionalidade Ask Maps (ou Perguntar ao Maps, em português) começou a ser disponibilizada no Espaço Económico Europeu (EEE) e no Reino Unido. Portugal está entre os países onde será possível utilizar a nova ferramenta do Google Maps

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Anunciada em março, a funcionalidade Ask Maps é uma das novidades potenciadas pela IA do Gemini que fazem parte da mais recente atualização ao Google Maps. Depois de chegar aos Estados Unidos e à Índia numa primeira fase, a opção passa a estar disponível em mais 30 países na Europa, incluindo Portugal.

Como explica a tecnológica, a nova funcionalidade começa a ser disponibilizada no Espaço Económico Europeu (EEE) e no Reino Unido. A opção quer facilitar “a transformação de planos em ação” e conta com “informações sobre mais de 300 milhões de locais, incluindo críticas de mais de 500 milhões de utilizadores”, afirma a empresa.

Através da nova opção, o Google Maps torna-se capaz de responder a perguntas específicas em linguagem natural. Por exemplo, em vez de pesquisarem manualmente ou de percorrerem avaliações, os utilizadores podem escrever questões como “O meu telemóvel está quase sem bateria. Onde posso carregá-lo sem ter de esperar muito numa fila de café?” ou “Existe algum campo de ténis público com iluminação disponível esta noite?”.

Os utilizadores também podem usar a funcionalidade como um companheiro de viagem, criando um itenerário completo com dicas e informações em tempo real sobre a meteorologia e o estacionamento em cada paragem.

As respostas são depois apresentadas de forma conversacional, com um mapa personalizado e estimativas de tempo de chegada. Segundo a empresa, os resultados são ainda personalizados com base no histórico de pesquisas e nos locais guardados pelo utilizador no Maps.

Além da Ask Maps, a Google também anunciou em março uma funcionalidade chamada Navegação Imersiva. Em vez da visualização 2D tradicional, o Maps passa a apresentar a envolvente em 3D, com edifícios transparentes, passadeiras, semáforos e sinais de paragem claramente assinalados

As instruções de voz foram redesenhadas para soar de forma mais natural e contextual e a aplicação passará a explicar as vantagens e desvantagens de rotas alternativas, como uma viagem mais longa, mas sem trânsito ou mais rápida, mas com portagem.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.