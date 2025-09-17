Facebook Instagram

Há uma nova esperança para doentes com asma e alergias: esta vacina previne reação a ácaros do pó doméstico

A investigação demonstra pela primeira vez o efeito protetor da vacina MV130, administrada por via sublingual (gotas debaixo da língua), contra a asma

Agência Lusa
Há 11 min
Alergia a gatos
Alergia a gatos

Fotografia: Freepik

Uma investigação da Universidade Complutense de Madrid, em Espanha, demonstrou pela primeira vez que a vacina MV130 previne o desenvolvimento de asma alérgica eosinofílica, noticiou na terça-feira a Europa Press.

"A MV130 previne as respostas do sistema imunitário (…) locais induzidas pelos ácaros do pó doméstico e a inflamação eosinofílica das vias respiratórias", refere o estudo divulgado na revista científica "Nature Communications".

A investigação do grupo "Vacinas e Células Dendríticas" do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da universidade espanhola determinou ainda que o tratamento tem um efeito protetor que dura até nove semanas após a vacinação.

O estudo foi conduzido em modelos pré-clínicos murinos (ratos) com asma, sendo que a MV130 reduziu os sintomas da doença.

"O MV130 reduziu as características patofisiológicas e clínicas da asma num modelo murino (rato) experimental com asma eosinofílica alérgica induzida pelos ácaros do pó doméstico, restaurando a funcionalidade normal das vias aéreas", segundo o estudo.

A investigação demonstra pela primeira vez o efeito protetor da vacina MV130, administrada por via sublingual (gotas debaixo da língua), contra a asma.

A descoberta posiciona o tratamento como um candidato para futuros ensaios clínicos, que validem a aplicação na prevenção e no tratamento da asma alérgica eosinofílica.

A investigação revela ainda que a MV130 promove respostas imunitárias inatas e adaptativas sem sintomas aos alergénios (substâncias prejudiciais para o sistema imunitário) dos ácaros, que causam asma eosinofílica.

O estudo posiciona a vacina MV130 como uma alternativa segura e eficaz para a prevenção e tratamento da asma.

A vacina bacteriana polivalente, MV130, desenvolvida pelo laboratório espanhol, Inmunotek, já tinha demonstrado eficácia na redução da bronquiolite infantil induzida por vírus, mas o desenvolvimento e tratamento da MV130 para a asma alérgica eosinofílica ainda não tinham sido estudados.

O trabalho foi liderado pelo Professor Óscar Palomares da universidade espanhola, em colaboração com a doutora Laura Conejero e o doutor José Luis Subiza, ambos da Inmunotek.

A asma eosinofílica é uma doença respiratória caracterizada pela inflamação e estreitamento das vias respiratórias, que dificulta a respiração, devido ao elevado número de eosinófilos (glóbulo branco) no sangue, no muco e nos tecidos das vias respiratórias.

