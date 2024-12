Um aspirador que também é máquina a vapor? Sim e está a metade do preço

Este artigo pode conter links afiliados*

Este aparelho 3 em 1 promete acabar com as dores de costas na limpeza (e está a metade do preço)

Há algo de satisfatório em limpar a vapor - ver a sujidade a desaparecer enquanto higienizamos naturalmente todas as superfícies. Se juntarmos a isso a praticidade de ter um aspirador potente e não precisarmos de andar com baldes de água de um lado para o outro, temos a combinação perfeita.

Foi exatamente isto que encontrámos no Polti Vaporetto 3, que reúne num só aparelho tudo o que precisamos: aspira, limpa a vapor e ainda tem uma função de vapor portátil para outras superfícies. "Nunca mais tive de encher baldes de água nem massacrar as costas com a esfregona", partilha uma utilizadora entusiasmada. Com mais de 500 avaliações na Amazon e atualmente a metade do preço original, este aparelho está a chamar a atenção de quem procura praticidade na limpeza do dia a dia.

Três funções que fazem a diferença

Imagine ter um único aparelho que aspira migalhas, limpa nódoas e higieniza o chão - tudo numa só passagem. É exatamente isso que este modelo oferece, com a vantagem de não precisar de sacos para o pó nem de produtos químicos de limpeza. "Com uma só passagem faço tudo, é incrível a diferença em relação aos aspiradores normais. E o melhor é que apenas preciso de água da torneira", partilha outra utilizadora satisfeita.

12 acessórios para todas as superfícies

Para além da limpeza do chão, o Polti Vaporetto 3 vem equipado com acessórios para todos os cantos da casa. A função de vapor portátil pode ser usada em vidros, azulejos, torneiras e até fogões. "Com o acessório mais fino conseguimos limpar os carris das janelas e deixá-los impecáveis", partilha um consumidor. Inclui ainda 3 panos de limpeza que podem ir à máquina de lavar.

A praticidade deste modelo estende-se também à arrumação. Graças ao seu design vertical e compacto, o Polti Vaporetto 3 pode ser guardado em qualquer canto, sem necessidade de muito espaço. "É fácil de arrumar e em segundos está pronto a usar", refere um utilizador. Atualmente disponível por 187,03€, menos de metade do preço original de 395,42€, este aparelho 3 em 1 representa uma oportunidade para quem procura simplificar as tarefas de limpeza do dia a dia.

