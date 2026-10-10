O aspirador que os compradores dizem aspirar “como um Dyson” está a 128 euros

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Quem nunca sonhou com um Dyson? Leve, potente e fácil de arrumar, é o aspirador que muitos gostariam de ter em casa, mas cujo preço trava a decisão de grande parte das famílias. A boa notícia é que existem alternativas à altura por um valor bem mais acessível.

Esta semana, o destaque vai para o aspirador vertical sem fios AIBIRTH, que está à venda na Amazon por 128,42 €, com 40% de desconto face ao preço recomendado de 213,47 €. É uma oferta por tempo limitado e o sucesso é evidente: soma mais de 500 compras só no último mês e uma média de 4,8 estrelas em 5.

Elogiado em vários países

As avaliações da Amazon mostram que o aspirador convenceu compradores de Espanha, Itália e Alemanha. Um cliente espanhol, por exemplo, resume a experiência com um título que diz tudo: “preço e desempenho, boa potência e pouco ruído”. Outro garante, de forma ainda mais direta, que “aspira como um Dyson e é muito ergonómico”.

Uma compradora italiana descreve-o como “potente e manobrável” e destaca que a luz permite ver muito bem a sujidade. Já um cliente alemão, que andava há muito a pensar em comprar um Dyson mas era travado pelo preço, confessa-se “absolutamente entusiasmado” com a alternativa. E, em Espanha, há quem conte que a bateria chega para aspirar um apartamento de 90 m² e carrega rapidamente.

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Potência de topo

O segredo do desempenho está na combinação entre o motor de 650 W e uma capacidade de sucção de 55 kPa, que na prática permite recolher migalhas, pó e pelos de animais numa única passagem, seja em soalho de madeira ou em tapetes mais grossos.

A luz LED verde integrada na cabeça é outro dos pontos mais elogiados pelos utilizadores: ilumina o cotão e a sujidade “invisível” que costuma ficar escondida debaixo dos móveis e nos cantos mais escuros.

Ideal para quem tem animais (ou cabelo comprido)

A cabeça anti-emaranhamento reduz em até 98% o enrolamento de cabelos e pelos na escova, o que evita aquela tarefa pouco simpática de os cortar e desenrolar no final de cada limpeza. A isto junta-se um sistema de filtragem de oito etapas, que retém 99,99% das partículas finas e impede que pó, ácaros e alergénios voltem a circular no ar, uma vantagem para quem tem alergias ou animais de estimação em casa.

Autonomia para a casa toda

Com até 70 minutos de utilização contínua, dá para aspirar a casa inteira com calma e sem interrupções. O design vertical permite que fique de pé sozinho, sem furar paredes para instalar suportes, e o ecrã LED mostra sempre o nível de bateria e o modo de limpeza escolhido. O depósito de 1,8 litros tem espaço de sobra e esvazia-se com um clique, sem contacto direto com o pó.

Para quem procura a praticidade e a potência de um aspirador de gama alta, mas prefere uma escolha financeiramente mais ponderada, esta alternativa da AIBIRTH reúne tudo o que importa: sucção elevada, autonomia para a casa toda e um preço bem mais simpático. A oferta é por tempo limitado, por isso convém não adiar a decisão.

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