Essencial para quem tem alergias: aspirador anti-ácaros está 5 vezes mais barato

O segredo para acabar com as alergias pode estar neste aparelho. E nunca esteve tão barato

Já falámos em vários artigos no quão maus são os ácaros para a nossa saúde. Estes pequenos seres alimentam-se das escamas da pele humana e de animais, e as suas fezes contêm enzimas que podem provocar alergias respiratórias como rinite, asma e até conjuntivite. Infelizmente, como não são visíveis, é fácil esquecermo-nos de que estão presentes.

Os locais onde passamos mais tempo são os mais problemáticos. O colchão, por exemplo, é um dos seus habitats preferidos - segundo o site Bioconser, pode acumular até 1,5 milhão de ácaros após dois anos de uso. Por isso, quando encontrámos este aspirador específico para ácaros com um desconto impressionante, não resistimos em partilhar a descoberta.

Como funciona esta maravilha?

Este aspirador JPHYLL destaca-se pela sua capacidade de eliminar 99% dos ácaros através de um sistema integrado. A luz ultravioleta elimina bactérias, o aquecimento desumidifica o tecido e o sistema de sucção remove eficazmente partículas microscópicas. É ideal para colchões, sofás, almofadas e qualquer superfície têxtil da casa. Como confirma um utilizador satisfeito: "Sente-se mesmo como o calor atua e a potência de aspiração é surpreendente. O que me agrada especialmente é que se pode lavar o recipiente do pó diretamente na torneira."

Pensado até ao último detalhe

Apesar do preço promocional, este aspirador não faz compromissos na qualidade. A escova giratória de alta velocidade remove eficazmente pelos e sujidade profunda, enquanto a luz UV-C elimina bactérias - com um sistema de segurança inteligente que só a ativa quando o aparelho está em contacto com o tecido. O filtro HEPA, que já inclui uma unidade extra para substituição, é especialmente importante para quem sofre de alergias: remove 99% das partículas nocivas do ar. Na prática, é também um aparelho pensado para o dia a dia: tem dois recipientes que se limpam num instante e um cabo suficientemente comprido para alcançar toda a superfície de uma cama de casal. Como confirma um utilizador satisfeito: "É muito mais confortável de usar do que os aspiradores de mão normais. O cabo é suficientemente comprido para chegar a todos os cantos."

A opinião de quem usa todos os dias

Com uma classificação de 4,4 estrelas em mais de 300 avaliações, os compradores estão genuinamente surpreendidos com a eficácia do aparelho. "Fiquei surpreendido com o bom resultado que este aspirador oferece na remoção de pó e ácaros", partilha um utilizador que destaca o poder de sucção. Para quem tem tecidos mais complicados, também há boas notícias: "Tem bastante potência e para o meu sofá, que tem um tecido difícil, funciona na perfeição".

Os donos de animais de estimação são particularmente entusiastas: "Antes usava um rolo tira-pelos, mas este aspirador deixa a cama impecável e, como emite ar quente, seca a humidade da noite". Por fim, a durabilidade e qualidade dos materiais também são pontos fortes: "Materiais de qualidade, cabo elétrico bastante comprido e muito prático de utilizar no dia a dia". Um último utilizador resume: "Vale mesmo a pena, excedeu todas as minhas expectativas. A relação qualidade-preço é excelente."

