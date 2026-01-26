Facebook Instagram
"A quantidade de sujidade que tirou do meu colchão assustou-me": não sabíamos o quanto precisávamos deste aspirador anti-ácaros

O problema estava invisível, mas os sintomas eram reais. Até surgir este aspirador.

Ontem às 19:28

Nem sempre é fácil perceber o que está por trás de noites mal dormidas ou de manhãs começadas com espirros e olhos inchados. Muitas vezes, o problema está mesmo ali, no colchão ou no sofá, invisível a olho nu. Foi precisamente essa descoberta que levou milhares de pessoas a procurar soluções específicas para os ácaros, e o aspirador anti-ácaros Jimmy JV35 tem-se destacado pelas opiniões consistentes e pela forma como responde a esta preocupação cada vez mais comum.

O modelo combina sucção potente, filtro HEPA e luz ultravioleta, pensados para atuar diretamente sobre colchões, almofadas e estofos. De acordo com quem o utiliza regularmente, a diferença sente-se sobretudo na respiração e na qualidade do sono. Há quem refira que passou a acordar sem sintomas alérgicos e quem destaque a facilidade de utilização no dia a dia, mesmo em limpezas frequentes. A avaliação média de quatro estrelas, com cerca de duas mil opiniões, reflete essa experiência generalizada.

Embora tenha sido concebido sobretudo para colchões, muitos utilizadores acabaram por alargar o uso a mantas, edredões, sofás e até peças de roupa mais delicadas. Os relatos apontam para resultados visíveis logo após a utilização, mesmo em superfícies que já eram limpas com regularidade. A quantidade de resíduos recolhidos surpreende e ajuda a explicar porque este tipo de aparelho tem ganho espaço nas rotinas domésticas.

Em termos práticos, o aspirador conta com um cabo de 5 metros, três modos de limpeza e um peso de 2,6 kg, permitindo cobrir superfícies maiores sem trocas constantes de tomada. Por funcionar ligado à corrente, mantém uma potência estável, algo frequentemente valorizado nas avaliações. Atualmente, o Jimmy JV35 está disponível por 159 euros, posicionando-se como uma opção específica para quem procura melhorar a higiene de colchões e estofos com um equipamento dedicado.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

