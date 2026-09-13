Luz UV, ar quente e vibração: este aspirador elimina ácaros de colchões e sofás

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"Parece um hotel de 5 estrelas". Quem diria que um sobrecolchão podia mudar tanto o descanso?

"Melhor que o meu Dyson V10": Este aspirador sem fios tem 4,6 estrelas e surpreende pela autonomia

Mude já o colchão e diga adeus aos ácaros. Este é firme, tem dois lados para verão e inverno e custa 100 euros

Colchões e sofás acumulam pó, pelos e ácaros que um aspirador comum dificilmente consegue remover. Foi para resolver este problema que a JIGOO desenvolveu o S100, um aspirador antiácaros com dois motores e uma vara de percussão de alta frequência, pensado para limpar têxteis em profundidade. Já é "Escolha da Amazon" e reúne mais de 600 avaliações, com uma média de 4,6 estrelas, custando atualmente 71,75€.

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Desinfeta com luz UV e ar quente

Além da sucção, este aparelho combate os ácaros e as bactérias de duas formas: através de luz UV-C germicida, que desinfeta as superfícies, e de ar quente a 55°C, que elimina a humidade e mata os ovos dos ácaros. Uma utilizadora resume bem o resultado: "Perfeito! Funciona muito bem, é um grande avanço na limpeza diária de sofás e colchões, eliminando ácaros e pó acumulado." Outra compradora confirma que é "de facto muito bom para os ácaros".

Também elimina pelos de animais

Para além dos ácaros, o S100 funciona igualmente como um eficaz eliminador de pelos, removendo pelos de cães, gatos e outros alergénios de sofás e tapetes. A combinação de vibração e potência de sucção consegue retirar mesmo o pelo mais entranhado nos tecidos. Um comprador destaca precisamente essa eficácia: "O melhor que já experimentei, é potente e vê-se muito pó de sofás que tira." Outra utilizadora acrescenta: "Uso-o muito no sofá e fica muito limpo."

Ecrã inteligente e feedback em tempo real

O aparelho conta com um sensor de pó integrado e um ecrã LED, que mostra em tempo real o nível de limpeza da superfície tratada, um pormenor especialmente útil para quem sofre de alergias. Uma compradora conta que, depois de várias semanas de utilização, a quantidade de pó recolhida no início era muito superior à recolhida com a limpeza contínua, ainda que o aparelho continue a indicar onde é preciso insistir mais. Outra utilizadora ficou surpreendida com os resultados: "Sinceramente fiquei impressionada, aspira os pelos dos animais e deixa o sofá impecável, muito contente."

Leve e fácil de limpar

Com apenas 1,3 kg, este aspirador é fácil de manusear, mesmo durante limpezas mais prolongadas. Todos os acessórios são amovíveis e simples de limpar, o que torna a manutenção rápida. Um comprador resume a experiência de forma direta: "Elimina ácaros. Funciona muito bem, notei que o colchão ficou limpo e retirou muita sujidade."

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