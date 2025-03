Preço do aspirador Rowenta mais adorado na Amazon caiu para menos de 100 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Descobrimos o aspirador que iguala o desempenho da Dyson por metade do preço

Encontrar um aspirador potente, eficiente e acessível pode ser um verdadeiro desafio, mas há boas notícias para quem está à procura de um modelo atestado pelos consumidores. O Rowenta Swift Power RO2981 Total Care, um dos aspiradores sem saco mais bem avaliados da Amazon, está agora com um desconto imperdível e pode ser comprado por apenas 91,48 euros.

Com uma tecnologia ciclónica avançada, este aspirador proporciona uma sucção potente, removendo eficazmente sujidade de diferentes superfícies, desde soalhos duros a carpetes e alcatifas. O sistema de três níveis de filtragem — incluindo filtro de alta eficiência e espuma — reduz a reemissão de poeiras, tornando o ambiente mais saudável e ajudando a prolongar a vida útil do motor. Além disso, o depósito de 1,5 litros tem um sistema de esvaziamento fácil, garantindo um contacto mínimo com o pó.

Outro grande destaque deste modelo é a sua versatilidade. Equipado com um pincel 2 em 1 integrado, facilita a limpeza de locais de difícil acesso, como ranhuras, tapetes, sofás e até pelos de animais. O design compacto e a pega ergonómica tornam-no fácil de transportar e armazenar, sendo uma excelente escolha tanto para a casa como para o carro. E com apenas 77 decibéis de ruído, consegue-se uma limpeza eficiente sem um barulho ensurdecedor.

Com mais de 7 mil avaliações e uma classificação de 4,4 estrelas na Amazon, este aspirador é uma escolha segura para quem procura qualidade sem gastar uma fortuna. A oferta a este preço é limitada.

