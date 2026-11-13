De 233,79€ para 122€: este aspirador tipo Dyson com ecrã tátil e luz LED está em promoção na Black Friday antecipada

Este artigo pode conter links afiliados*

O aspirador sem fios da Bulelink passou de 233,79€ para 122€, uma descida de 48%. Tem uma nota média de 4,4 em 5 estrelas, com quase 6.700 avaliações, e são vários os compradores que o comparam com os Dyson. Um deles escreve: “Antes tinha um Dyson V8 Animal e este funciona exatamente igual, mas o preço é bastante mais económico.”

Adquira aqui o aspirador Bulelink por 122€ na Amazon

Tão bom como um Dyson, dizem os compradores

A comparação com a marca britânica repete-se nas avaliações. Um cliente garante que “limpa muito bem e é tão bom como os Dyson e outros mais caros”. Outro diz que vem de um Dyson e que este é uma “maravilha de aspirador, sem nada a invejar, com até melhores detalhes”, e uma terceira compradora conta que tem um Dyson V8 e que “este que comprei agora tem mais autonomia”. Há ainda quem o descreva como “eficaz, quase igual ao Dyson”.

Potência para o dia a dia e até 70 minutos de bateria

O motor de 650 W chega aos 55 kPa de sucção, o que lhe permite apanhar o pó dos cantos, a sujidade dos tapetes e os pelos de animais. Vem com acessórios 8 em 1 para diferentes tarefas. A bateria é removível, o que permite comprar uma de reserva, e dura até 70 minutos, segundo a marca. Na prática, um comprador diz que no modo “médio” lhe aguenta “quase 45 minutos”, e outra cliente avisa que a bateria dura “muito pouco” no modo mais forte, “mas é potente”.

Um ecrã que se lê de relance

O ecrã redondo mostra o estado do aparelho, como o nível da bateria e o modo de limpeza. Segundo a marca, foi pensado para que até as pessoas mais velhas o consigam ler com facilidade.

Luz LED e escova que não se enrola

A escova em forma de V foi desenhada para reduzir os emaranhados de cabelo e não riscar o chão, e a luz LED ilumina os cantos mais escuros. Um comprador nos Países Baixos, que já teve vários Dysons, escreve que o aspirador chamou a sua atenção pelas avaliações e que é “muito leve”, e elogia o facto de ser fácil de abrir para limpar, “o grande problema dos Dyson”.

Filtro de 8 camadas e fica de pé sozinho

O sistema de filtragem tem oito camadas e, segundo a marca, retém 99,99% das partículas pequenas, o que o torna uma boa opção para quem tem alergias ou animais. O depósito leva 1,8 litros e esvazia-se com um botão, sem tocar na sujidade. O aspirador fica de pé sozinho e traz um suporte de parede para guardar e carregar.

O que dizem os compradores

A maioria destaca o preço e a facilidade de uso. Um deles escreve: “Simples de usar e faz muito pouco ruído. Sem dúvida, uma grande compra.” Outro conta que já comprou três: “É fantástico. Um para a minha casa, outro para a casa da minha mãe e outro de reserva.”

Adquira aqui o aspirador Bulelink por 122€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.