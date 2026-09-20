De 233,79€ para 122€: este aspirador tipo Dyson tem ecrã tátil e luz LED

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Este aspirador sem fios da Bulelink caiu de 233,79€ para 122€, uma redução de 48%, e continua a ser um dos mais vendidos da categoria. O modelo destaca-se pela potência de sucção elevada e por um ecrã tátil circular que mostra o estado da bateria e o modo de limpeza em uso, facilitando a operação mesmo para quem não está habituado a este tipo de aparelho.

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Potência elevada e boa autonomia

O motor sem escovas garante uma sucção forte, capaz de lidar com pó em fendas do chão, sujidade mais profunda em tapetes e pelos de animais. A bateria, removível e recarregável em separado, oferece até 65 minutos de utilização, o que chega para limpar espaços grandes sem interrupções. Um comprador destaca que a autonomia é suficiente para o uso diário numa casa comum, e outro sublinha que a potência é notável, mesmo comparando com marcas mais conhecidas e caras.

Escova anti-emaranhamento e ecrã fácil de ler

A escova em V foi desenhada para reduzir significativamente o emaranhamento de cabelos e pelos de animais, evitando entupimentos frequentes. Uma luz LED integrada na escova ajuda a identificar sujidade em zonas mais escuras, como debaixo de móveis. O ecrã tátil circular, de fácil leitura, informa sobre o nível de bateria e o modo de limpeza selecionado, e um comprador nota que até pessoas mais idosas conseguem interpretar a informação sem dificuldade.

Filtragem eficaz e design que se sustenta sozinho

O sistema de filtragem em várias camadas retém praticamente todo pó microscópico, o que o torna adequado para quem sofre de alergias ou tem animais em casa. O depósito de sujidade, com capacidade de 1,6 litros, esvazia-se com um simples toque, evitando o contacto direto com o pó acumulado. O aparelho tem ainda um design autoportante, o que significa que se mantém de pé sozinho, sem precisar de estar encostado a uma parede ou mobília, e inclui um suporte de parede para facilitar o armazenamento e o carregamento.

O que dizem os compradores

Com uma média de 4,4 estrelas em quase 6.700 avaliações, este aspirador reúne uma receção muito positiva. Uma utilizadora conta que comprou o aparelho para a mãe e que este chegou a tempo e sem qualquer defeito, destacando ainda a luz que ajuda a identificar sujidade no chão. Outro comprador resume a experiência como uma boa surpresa, considerando o aspirador leve, fácil de manusear e com uma potência de sucção adequada para o dia a dia, mesmo a um preço bastante mais baixo do que marcas mais conhecidas.

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