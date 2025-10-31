Facebook Instagram
Descobertas

Esqueça o pó: a vida de quem tem lareira (ou churrasqueira) muda com este aspirador de cinzas

o tubo flexível de metal com revestimento garante resistência ao calor, enquanto o sistema de dupla filtragem (HEPA e pré-filtro lavável) assegura uma limpeza mais higiénica
IOL
Há 38 min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador de cinzas
Aspirador de cinzas
Procura botas para o outono? Estas somam milhares de elogios e não chegam aos 40 euros

Se gosta de manter tudo impecável — até mesmo a lareira — vai querer conhecer o Cenerill PRCEN001 da Ribimex. Fabricado em Itália e pensado para quem valoriza praticidade e durabilidade, este aspirador de cinzas combina potência e design funcional num equipamento compacto e eficaz. Com 1000 W de potência e um depósito de 18 litros, é perfeito para limpar cinzas de lareiras, churrasqueiras e fogões a pellets, poupando tempo e esforço.

COMPRAR AQUI

A Ribimex não descura os detalhes: o tubo flexível de metal com revestimento garante resistência ao calor, enquanto o sistema de dupla filtragem (HEPA e pré-filtro lavável) assegura uma limpeza mais higiénica, evitando a dispersão de poeiras finas. Resultado? Um ambiente mais limpo e saudável, com menos preocupações e mais conforto.

Avaliado com 4,1 estrelas por mais de 10 mil utilizadores, este aspirador tornou-se um dos favoritos dos amantes de lareiras e espaços exteriores. Por cerca de 49,70 euros, é um investimento acessível para quem quer simplificar a rotina doméstica com eficiência e qualidade — e sem abrir mão do estilo italiano.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Procura botas para o outono? Estas somam milhares de elogios e não chegam aos 40 euros
É um verdadeiro fenómeno: máquina de limpar sofás e tapetes já soma mais de 60 mil avaliações máximas
Ténis, chuteiras ou botas molhados: este secador de sapatos tem ozono e neutraliza o mau cheiro
Chegou a época do cheiro a mofo e estes sacos 'engolem' a humidade dos roupeiros
Mais Vistos
00:04:39
Secret Story
Olhos nos olhos e a sós, Pedro Jorge e Marisa trocam juras de amor e acabam a chorar
tvi
00:04:20
Secret Story
Declarações de amor: Marisa emocionada «Sou completamente apaixonada pelo Pedro»
tvi
00:04:38
Secret Story
Casal em guerra: Marisa possuída com Pedro Jorge «Não gostei. Não lhe admito»
tvi
00:03:13
Secret Story
Sem segredos: Liliana partilha com Marisa a revelação de Pedro Jorge sobre a mulher
tvi
Destaques IOL
Saúde
Calças de ganga de cintura subida podem colocar a saúde das mulheres em risco, alertam especialistas
Saúde
Beba isto antes de dormir e melhore o sono: médico explica os benefícios deste chá
Saúde
Se fizer uma caminhada em jejum a esta hora do dia vai acelerar o metabolismo, garante nutricionista
Saúde
O ar que respira em casa pode ser mais saudável: e a solução está nas paredes
Mais Lidas
Supermercado barato
“Carro cheio de compras por menos de 40 euros”: abriu um supermercado português com preços inacreditáveis
Hospital Amadora-Sintra
Grávida de 38 semanas morre depois de ir ao hospital e ser mandada para casa
cnn
Cafe
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Hospital Amadora-Sintra
Grávida de 38 semanas morre depois de ir ao hospital e ser mandada para casa
cnn
Libertadores
INCRÍVEL: Palmeiras de Abel recupera desvantagem de três e está na final da Libertadores
maisfutebol
Internacional
Leila Pereira interrompe conferência de Abel Ferreira: «Não aguentei...»
maisfutebol