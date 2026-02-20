Facebook Instagram
O fim das manchas impossíveis: o segredo para manter sofás e tapetes como novos por apenas 80€

Um pequeno ajudante para quem tem crianças ou animais de estimação e não abdica de uma casa sempre impecável
Há 2h e 26min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador Cecotec Conga 3000 para carpetes e estofos
Foto: Amazon.es
Combina água, detergente e sucção intensa e o preço caiu de quase 200 para 94 euros

Manter a limpeza de estofos, carpetes ou o interior do carro pode ser um verdadeiro desafio, especialmente quando surgem aquelas manchas acidentais que parecem destinadas a ficar para sempre. Em vez de recorrer a serviços profissionais dispendiosos, a solução pode passar por um equipamento especializado que agora está com um preço muito apelativo: o Cecotec Conga Popstar 3000, disponível por apenas 80,31€.

Este aspirador de estofos foi desenhado para facilitar a vida doméstica, combinando três funções num só passo: pulveriza o líquido de limpeza, esfrega a sujidade e aspira tudo de imediato. Com uma potência de 400 W, consegue remover a sujidade mais profunda, garantindo que as superfícies secam rapidamente e ficam limpas por igual. Inclui dois depósitos independentes — um para água limpa e outro para a água suja — o que permite que use sempre água renovada na limpeza, sem espalhar a sujidade.

A eficácia deste aparelho é confirmada por centenas de utilizadores, que destacam como ele transforma a manutenção de sofás e colchões numa tarefa simples. Uma consumidora refere que o produto é o seu "salva-vidas contra manchas", sendo ideal para quem vive em espaços pequenos e precisa de uma solução compacta e fácil de arrumar. Outras opiniões destacam os resultados impressionantes, referindo que as manchas difíceis desaparecem e o tecido fica com um aspeto renovado. É, sem dúvida, uma solução prática para manter a higiene e fazer com que os seus sofás e tapetes durem muito mais tempo

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

