Tapetes, sofás e estofos do carro como novos? Este aparelho faz milagres e está a menos de 100€

Este aspirador 3 em 1 remove até as manchas mais difíceis do seu sofá (e custa menos de 100€)

Entre os produtos mais populares da Amazon na categoria de Limpeza, há um aparelho que se destaca pelas avaliações entusiastas - o Cecotec Aspirador de tapetes Conga Popstar 3000. Com mais de 400 compras só no último mês e uma classificação média de 4 em 5 estrelas, este aparelho 3 em 1 está a surpreender pela sua eficácia. "A minha mulher comprou-o para limpar o sofá de casa e, depois de ver os resultados surpreendentes, usei-o nos assentos de um carro em segunda mão - ficaram como novos!", partilha um utilizador satisfeito.

Três funções num aparelho

Com 400W de potência, este aspirador é mais do que uma simples máquina de limpeza - é um verdadeiro 3 em 1 que pulveriza, limpa e aspira. Tem dois depósitos separados (um para água limpa e outro para suja) e vem com dois tipos diferentes de acessórios para se adaptar a cada superfície. "Primeiro molhei o sofá, depois passei o acessório com escova e por fim o acessório sem escova - ficou como novo (...) é assim que consegue limpar a sério e dá para ver toda a sujidade que sai logo na primeira passagem", explica uma compradora satisfeita.

Chega a todos os cantos

A versatilidade é outro ponto forte frequentemente elogiado. Com um cabo de 6 metros e uma mangueira de 1,2 metros, chega facilmente a qualquer canto, e pode ser usado com água quente para resultados ainda melhores. "Já usei nos tapetes, no sofá e até nos colchões das crianças. Foi das melhores compras que fiz", partilha outro utilizador.

Simples de usar e guardar

Para além do design compacto e fácil de armazenar, este aspirador destaca-se pela simplicidade de utilização. O sistema de pulverização permite dosear a quantidade de água consoante a superfície, e a proporção recomendada é simples: bastam 5 a 10 ml de produto de limpeza no reservatório de água. "Basta adicionar um pouco produto de limpeza para estofos e o resultado é incrível - tira sujidade de onde aparentemente nem existe", garante um utilizador.

Com uma classificação média de 4 em 5 estrelas e centenas de avaliações positivas, este aspirador de tapetes Conga Popstar 3000 está atualmente disponível por 90,47€, um preço surpreendentemente acessível para um eletrodoméstico desta categoria e com estas funcionalidades. Uma oportunidade de investimento para quem procura uma solução eficaz para a limpeza profunda de estofos e tapetes.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.