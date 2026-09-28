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Rowenta Clean It
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Manchas no sofá, no tapete ou no carro? Este aspirador de estofos da Rowenta está a menos de 100€
IOL
Ontem às 14:50

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Os acidentes lá de casa acontecem a todos e limpá-los não tem de ser um problema

Café entornado no sofá, marcas de patas no tapete, aquela mancha misteriosa no banco do carro. Para estas situações do dia a dia, a Rowenta tem um aspirador de estofos e tapetes portátil que promete resolver o problema sem ser preciso chamar ajuda profissional. É o modelo mais vendido da sua categoria em Espanha, segundo a Amazon, e o Clean It Compact está agora em promoção por 96,56€, menos 32% do que o preço original de 142,30€.

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Não é só aspirar

A grande diferença para um aspirador comum é que o aparelho faz três coisas ao mesmo tempo: aplica água com detergente, esfrega a superfície com a escova e aspira tudo de seguida, levando a sujidade com ele. É assim que consegue lidar com manchas de derrames e com a sujidade dos animais, e inclui uma solução de limpeza pensada precisamente para esse tipo de acidentes.

O que dizem quem já o comprou

Na Amazon, onde tem 4,3 estrelas em 483 avaliações, os compradores destacam sobretudo a quantidade de sujidade que este modelo consegue remover. Há quem se diga "surpreendido com o lixo que consegue tirar". Outra pessoa utilizou-o no colchão e ficou espantada, pois "não sabia que estava tão sujo" pela água que saiu. E há ainda quem garanta que, com duas passagens pelo sofá depois de obras, retirou "um montão de sujidade".

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A versatilidade também surge nos comentários: um comprador já o usou nos estofos de um camião e nas cadeiras de casa e garante que "dá perfeitamente", enquanto outra pessoa resume que "tira todo o tipo de sujidade dos sofás". E há quem simplesmente o recomende "mil vezes".

Para a casa toda (e para o carro)

Com acessórios intercambiáveis, serve para limpar tapetes, sofás, estofos, interiores de automóvel e até colchões. O cabo dá um alcance de 5,65 metros, o que ajuda a chegar a cantos mais afastados sem andar sempre à procura de uma tomada. E como é o modelo mais compacto da Rowenta, guarda-se facilmente em qualquer sítio.

Onde comprar

O Rowenta Clean It Compact está disponível na Amazon por 96,56€, com 32% de desconto face ao preço original de 142,30€. Trata-se de uma oferta flash, por isso convém não deixar para a última hora.

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