O aspirador de mão da Bosch que limpa o carro e a casa está a 75€ no Prime Day

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O terror dos ácaros e alérgenos: o aspirador de colchões com luz UV da Hoover caiu para os 73€ no Prime Day

É o aspirador que mais vendemos. E agora está a 80€ no Prime Day

O aspirador que os donos de Dyson trocaram e não se arrependeram está a 154€ no Prime Day

Há limpezas que não pedem um aspirador grande. Migalhas no banco do carro, pó no topo das prateleiras, pelos no sofá — são situações do dia a dia que ficam por fazer precisamente porque ir buscar o aspirador principal não vale o esforço. O Bosch BHN24L Move existe para isso: um aspirador de mão leve, potente e sempre pronto a usar. No Prime Day, desceu de 132,14€ para 75,31€, com 43% de desconto.

O que o distingue dos aspiradores de mão comuns

A maioria dos aspiradores portáteis peca pela falta de potência — a bateria é fraca e a sucção decepciona. Este modelo tem uma bateria de iões de lítio de 24V, o que o coloca numa categoria acima dos portáteis convencionais, com uma sucção comparável a equipamentos muito maiores. A autonomia chega aos 45 minutos por carregamento — suficiente para limpar o carro, os sofás e ainda dar uma volta pela cozinha sem voltar à tomada.

Bateria de 24V com até 45 minutos de autonomia

Filtragem ciclónica tripla que mantém a sucção estável mesmo com o depósito cheio

1,1 kg de peso — não cansa o braço nem em zonas de difícil acesso

Depósito sem sacos fácil de esvaziar e com filtros laváveis — sem custos de manutenção

Bocal estreito para juntas, frinchas e recantos apertados

Compre o Bosch Move a 75,31€ na Amazon

Para a casa e para o carro

O formato compacto e o bocal estreito incluído fazem deste aspirador uma ferramenta especialmente útil no automóvel — debaixo dos bancos, entre os estofos e nas frinchas do tablier. Em casa, chega facilmente ao topo das cortinas, às prateleiras altas ou aos cantos das escadas sem esforço. Com apenas 1,1 kg, pode ser usado com uma só mão durante toda a limpeza.

Os filtros são laváveis e o depósito dispensa sacos — o que significa zero gastos de manutenção ao longo do tempo. Para quem valoriza durabilidade, a Bosch é uma marca com décadas de presença no mercado de eletrodomésticos, e isso reflete-se na nota de 4,5 estrelas em milhares de avaliações na Amazon.

Um investimento que se justifica

A 75,31€ com desconto de 43%, o Bosch Move é uma das propostas mais equilibradas do Prime Day para quem quer um aspirador portátil de qualidade sem pagar o preço de topo de gama. Quando o Prime Day terminar, o preço volta aos 132€.

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