Diga adeus às migalhas e ao pó: este aspirador de mão custa apenas 20 euros 

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Este sérum de vitamina C tem mais de 141 mil avaliações na Amazon e agora está a 10 euros

Este power bank carrega o telemóvel até 4 vezes com uma só carga (vende-se aos milhares)

Manter o carro, o escritório e a casa impecáveis não precisa de ser uma tarefa demorada. Este aspirador de mão sem fios Nuxory destaca-se como uma solução inteligente 3 em 1, capaz de aspirar resíduos, soprar pó em locais de difícil acesso e atuar como bomba de ar.

Como realça um dos compradores nas suas avaliações, "é pequeno, prático e tem a potência suficiente para o que preciso; superou as minhas expectativas desde a primeira utilização".

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Potência compacta e bateria duradoura

Por trás do seu tamanho reduzido, este aspirador esconde uma força surpreendente. O aparelho conta com um motor de 120 W (que indica a energia e a capacidade do motor) capaz de girar a 42.000 RPM — ou seja, as pás internas rodam 42 mil vezes por minuto, gerando o vácuo necessário para puxar até a sujidade mais difícil com uma sucção de 8000 Pa.

Para garantir que o pó retido não volta para o ar, possui um filtro HEPA lavável e reutilizável, ideal para travar alergénios. A autonomia é garantida por uma bateria recarregável via USB-C, que carrega em 3 a 4 horas e oferece até 30 minutos de trabalho contínuo. É essa eficiência que leva os utilizadores a destacar que é "perfeito para as pequenas limpezas do carro" e a elogiar a "sua função de sopro ou até para encher balões".

Acessórios para todas as superfícies

A grande vantagem deste modelo reside na sua panóplia de acessórios incluídos, tais como o bico pontiagudo, a escova plana e a escova de cerdas redondas. Esta variedade torna-o ideal para limpar calhas de janelas, estofos, cantos do sofá e teclados de computador. Aliás, a facilidade de manuseamento sem fios é um dos pontos mais elogiados pelos utilizadores, que reforçam com entusiasmo: "funciona bem, tem bocais diferentes para cada situação... muito útil e prático de usar, sem cabos!".

Excelente relação qualidade-preço

Com uma classificação média de 4,0 estrelas e opiniões muito favoráveis, o aspirador conquista pelo equilíbrio entre preço acessível e eficiência. Os compradores enfatizam a satisfação geral com o produto, afirmando sucintamente que é "muitíssimo bom, estou satisfeito com a potência".

Se procura uma ferramenta portátil, multifuncional e fácil de arrumar no porta-luvas ou numa gaveta, este aspirador de mão é um investimento acertado para manter qualquer espaço sempre impecável.

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