Pelos, ácaros e sujidade em colchões? Este aspirador de mão acaba com tudo

O Hoover Ultravortex 2 caiu de 151€ para 90€ e promete remover ácaros, pó e pelos que os aspiradores normais não conseguem apanhar.
Pilar Castelo Branco
Há 3h e 26min

Este artigo pode conter links afiliados*

Aspirador de mão
Aspirador de mão
Black Friday: de 499€ para 129€, este é o aspirador robot que toda a gente quer

A Black Friday trouxe uma redução que não passa despercebida: o Hoover Ultravortex 2 baixou de 151€ para 90€, um corte de 40% que tem impulsionado as vendas de um modelo que reúne 4,6 estrelas e quase quatro mil avaliações. A procura tem sido motivada sobretudo pela capacidade de remover pó acumulado e reduzir a presença de ácaros. Entre os muitos testemunhos, há quem sublinhe que “é incrível a quantidade de pó que se acumula num colchão em poucos dias”.

Criado para uma limpeza mais cuidada dos tecidos

Pensado para colchões, sofás e estofos, destaca-se por combinar sucção constante com luz UV, que contribui para higienizar as fibras. Vários compradores notam que o aspirador retira partículas que não eram captadas pelos modelos tradicionais — como descreve um utilizador: “não consigo acreditar na quantidade de pó recolhida dos nossos colchões e almofadas”. O sensor luminoso, que muda de cor consoante o nível de sujidade, ajuda a perceber quando a superfície está realmente pronta a ser usada.

Adquira aqui

aspirador de mão

Um apoio útil para quem convive com animais

Quem tem animais de companhia encontra neste equipamento um apoio evidente. Uma avaliação resume bem essa experiência: “tira os pelos das mascotes de verdade, sem falsas promessas”. O movimento rotativo facilita a remoção de pelos e partículas mais entranhadas, enquanto o depósito de 0,6 litros permite uma utilização frequente sem grande interrupção. Há também quem o utilize noutros têxteis domésticos, afirmando que “extrai sujidade que não se vê e deixa uma sensação de limpeza profunda”.

Uma aposta sólida neste período de compras

Com a chegada da Black Friday, o modelo volta a destacar-se entre as escolhas de quem quer reforçar a higiene do quarto e reduzir elementos que incomodam quem sofre de alergias. Entre os comentários mais recorrentes está a surpresa com os resultados: “uma das melhores compras que fiz”, escreve um utilizador que passou a incluí-lo na rotina semanal. A combinação entre preço reduzido, funcionalidades dedicadas aos têxteis e avaliações consistentes explica porque este aspirador continua entre as propostas mais procuradas nesta época.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

